Если вы хотите вырастить крепкую рассаду, любые семена брать нельзя. Берите проверенные сорта – мелкоплодная альпийская ремонтантная, крупноплодная садовая, Соната, Хоней, Альба, передает 24 Канал. Высеивать клубнику нужно в конце февраля или начале марта, чтобы плодоносить она начала уже в этом году.

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Советы, как правильно сеять клубнику на рассаду

Подготовьте почву. Она должна быть питательной и подкисленной. Универсальную можно купить в магазине, но лучше подойдет смесь дерновой земли, песка и торфа.

Подберите тару. Лучше всего использовать прозрачные емкости, чтобы контролировать уровень влаги. Могут подойти даже обычные пластиковые стаканчики. Однако не забудьте обеззаразить тару – например, обработайте раствором марганцовки.

Переходите к посадке. Карандашом, линейкой или пальцем сделайте в земле борозды – около 5 миллиметров. Полейте их непрочным раствором марганцовокислого калия. Далее разложите семена на расстоянии 2 сантиметров и опрыскайте. Землей можно не присыпать.

Накройте пленкой контейнеры или стаканчики и поставьте в хорошо освещенное и теплое место, температура должна быть около 22°C. Если света мало, освещайте сеянцы специальными лампами. Время от времени поливайте рассаду, открывая пленку, ведь почва не должна пересыхать. Снять ее полностью можно будет только тогда, когда у клубники появятся первые настоящие листики. Это произойдет примерно через 20 дней после посева.

Пересадка рассады. Пересаживать клубнику нужно, когда появятся хотя бы 5-6 листиков. Используйте для этого метод перевалки – доставайте сеянцы с небольшим комом земли и переносите в отдельные емкости. К примеру, пластиковые стаканчики. Сначала "приучите" саженцы к свежему воздуху – ставьте на балкон или террасу сначала на несколько минут, а затем постепенно увеличивайте время.

В открытую почву высаживайте в середине мая или даже в начале июня, когда земля прогреется до 15°С. Оставляйте между саженцами расстояние до 30 сантиметров.

Важно! Лучше не высаживать клубнику на место огурцов, помидоров, баклажанов или картофеля, ведь они истощат почву, и растению не хватит сил, чтобы дать плоды. Также не желательно, чтобы рядом росла малина, капуста, хрен и гвоздика. Они будут создавать "конкуренцию".