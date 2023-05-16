Великі та солодкі качани забезпечено: як садити кукурудзу

Посмакувати влітку солодким качаном кукурудзи – приємне задоволення. Щоб збирати великий урожай, потрібно врахувати різні чинники. Зокрема, як правильно садити кукурудзу.

Коли городники садять кукурудзу, то кожен хоче збирати потім великі та соковиті качани. Це можливо, якщо знати певні особливості її вирощування. Як правильно садити кукурудзу – підкаже 24 Канал.

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Як садити кукурудзу

Ось кілька кроків, які допоможуть вам правильно садити кукурудзу.

Правильна ділянка має велике значення у саджанні кукурудзи. Їй необхідне сонячне місце з поживним ґрунтом. Тож варто обирати відкрите місце, де буде достатньо світла й тепла.

Земля має бути добре дренованою. Видаліть всі бур'яни та інші рослини з майбутньої грядки. Важливо, щоб там не було жодних рослин, які можуть конкурувати з кукурудзою за поживні речовини. Також добре підготуйте землю за допомогою органічних добрив або компосту.

Вибір сорту. Існує багато різних сортів кукурудзи, які відрізняються періодом вегетації, розміром, смаком та іншими характеристиками. Потрібно обрати той, який відповідає вашим потребам та кліматичним умовам вашої області.

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Посадка кукурудзи розсадою / Фото Kvitka.info