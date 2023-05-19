Як садити гортензію: прості кроки до красивих квітів

Гортензії – це прекрасні квітучі рослини, які можна вирощувати в саду або в горщиках. З них часто роблять квіткові композиції та букети. Як садити гортензію – читайте далі.

Кущі гортензії виростають до 3 метрів у висоту з великими листками овальної форми. Часто вони розростаються настільки, що закривають гілочки. 24 Канал розповість, як садити гортензію в домашніх умовах.

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Як садити гортензію

Для посадки гортензій треба обрати гарно освітлену ділянку, але таку, щоб сонячні промені не потрапляли на рослину весь день. Бажано, щоб на цю ділянку потрапляла тінь, водночас якщо буде повна тінь, то вона може витягнутись. Своєю чергою, це зіпсує її зовнішній вигляд та інтенсивність цвітіння. Місце для гортензії має бути захищеним від протягів, бо кущі будуть мерзнути.

Ґрунт має бути родючим та достатньо вологим. На піщаному ґрунті кущі не виростуть, його треба перекопати та додати торф й пісок. Оптимальний склад для вирощування гортензій – пісок, листова земля, торф і перегній.



Садіння гортензії / Фото Van Klaveren Plant

Лунки для посадки треба готувати за місяць до проведення робіт, щоб земля в них змогла осісти. Саджанці розміщують таким чином, щоб корінь був нижче, ніж рівень ґрунту на 2-3 сантиметри. Корінь рослини треба розправити, а яму – засипати підготовленим ґрунтом.

Потім кущі поливають, а на пристовбурне коло можна додати шар мульчі. Хорошими матеріалами для цього будуть соснова кора, хвойні голки, шишки, торф.

Застосовуйте добрива для гортензій, які містять фосфор і калій, а також деякі мікроелементи. Гортензія потребує підживлення принаймні 2 рази на рік: до періоду цвітіння та після нього. На початку весни гортензію удобрюють розчином сечовини. Для цього треба взяти 20 грамів речовини на відро води. На одну рослину знадобиться хоча б 3 відра розчину.



Догляд за гортензією / Фото Лізгард

Після того, як квіти відцвіли, треба удобрити рослину комплексними мінеральними добривами. Впродовж літа можна підживлювати її гноївкою, але в міру, тому що великі суцвіття можуть зламати гілки.