Як садити виноград: детальне пояснення, яке забезпечить великі та соковиті ягоди

28 травня 2023, 13:03
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Посадити виноград так, щоб смакувати потім великими гронами, може кожен. Головне дотримуватись простих правил. Як правильно посадити виноград – читайте далі.

Грона винограду часто можна побачити на дачах та в садах та навіть біля будинків. У посадці цієї ягоди нема нічого складного, просто треба робити все правильно. 24 Канал поділиться, як саме.

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Як садити виноград

Правильна посадка винограду є важливим кроком для формування здорової лози. Пропонуємо кілька кроків, які допоможуть вам правильно посадити виноград.

  • Винограду потрібне добре освітлене місце з достатнім сонячним промінням й відкритим доступом до повітря. Ягода любить тепло для нормального росту й розвитку.

  • Зробіть попередню підготовку ґрунту, видаливши всі бур'яни й камені. Переконайтесь у тому, чи ґрунт добре дренується, оскільки виноград не росте на заболочених місцях.

  • Оберіть сорт винограду, який краще підходить для вашої кліматичної зони. Врахуйте погодні умови та стійкість до хвороб.

  • Розкопайте яму достатньої глибини та ширини, щоб коріння саджанця туди помістилось. Зазвичай глибина ями становить 45-60 сантиметрів, а ширина – 60-90 сантиметрів.


Посадка винограду / Фото Grow Now

  • Підв'яжіть виноград до будь-якої опори, такої як дріт, палиця або до спеціальної арки. Ягоді потрібна достатня підтримка для росту.


Опора для винограду / Фото Господарочка

  • У перші 2 тижні після посадки винограду поливайте його щодня. Поступово зменшуйте частоту поливу до 2-3 разів на тиждень протягом перших 2 місяців. Потім перейдіть до регулярного поливу 1-2 рази на тиждень.

Автор: Вікторія Козар