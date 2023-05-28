Як садити виноград: детальне пояснення, яке забезпечить великі та соковиті ягоди

Посадити виноград так, щоб смакувати потім великими гронами, може кожен. Головне дотримуватись простих правил. Як правильно посадити виноград – читайте далі.

Грона винограду часто можна побачити на дачах та в садах та навіть біля будинків. У посадці цієї ягоди нема нічого складного, просто треба робити все правильно. 24 Канал поділиться, як саме.

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Як садити виноград

Правильна посадка винограду є важливим кроком для формування здорової лози. Пропонуємо кілька кроків, які допоможуть вам правильно посадити виноград.

Винограду потрібне добре освітлене місце з достатнім сонячним промінням й відкритим доступом до повітря. Ягода любить тепло для нормального росту й розвитку.

Зробіть попередню підготовку ґрунту , видаливши всі бур'яни й камені. Переконайтесь у тому, чи ґрунт добре дренується, оскільки виноград не росте на заболочених місцях.

Оберіть сорт винограду, який краще підходить для вашої кліматичної зони. Врахуйте погодні умови та стійкість до хвороб.

Розкопайте яму достатньої глибини та ширини, щоб коріння саджанця туди помістилось. Зазвичай глибина ями становить 45-60 сантиметрів, а ширина – 60-90 сантиметрів.



Посадка винограду / Фото Grow Now

Підв'яжіть виноград до будь-якої опори, такої як дріт, палиця або до спеціальної арки. Ягоді потрібна достатня підтримка для росту.



Опора для винограду / Фото Господарочка