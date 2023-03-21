24 Канал зібрав головні правила, якими варто керуватися при посадці саджанців дерев. Це важливо знати, адже саме від посадки залежить те, як надалі розвиватиметься рослина.
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Основні правила
- Перед посадкою переконайтеся, що ґрунт відтанув після морозів і став м'який.
- Навесні найкращі варіанти дерев для посадки – це кісточкові види: слива, абрикос, вишня. Ківі та персик люблять тепло, тому їм краще почекати до пізньої весни.
- Купуючи саджанець, ретельно його огляньте. Він має бути рівний, зі здоровими гілками, корені – добре розвинені, їхня довжина не має перебільшувати 20 – 25 сантиметрів.
- Навесні та восени садять саджанці з відкритою кореневою системою, тоді як ті, що у горщиках – можна висаджувати майже увесь рік.
Попередня підготовка
- Напередодні висаджування розпушіть ґрунт та скропіть добривом. Він має трохи осісти.
- Саджанці можна висаджувати одразу після покупки, якщо у вас вже готова яма. Якщо ні – помістіть у таз з водою так, щоб коріння було цілковито занурене.
- Підготуйте кореневу систему саджанця: огляньте та обріжте ті коріння, що обмерзли, пошкодилися або занадто довгі.
Як посадити саджанець / Фото Unsplash
Готуємо посадкову яму
- Викопайте яму глибиною приблизно 50 сантиметрів та довжиною-шириною також 50 – 60 сантиметрів. Коріння має вільно заходити й не загинатися.
- На дно ями засипаємо перегній – не більше 1 лопати для кісточкових дерев. Перемішайте з верхнім шаром землі та засипте землею приблизно на 10 сантиметрів.
- Забийте кілочок: він знадобиться для підв'язки дерева.
Посадка саджанця
Найкраще садити деревце удвох, щоб контролювати процес.
- Встановіть саджанець та притрушуйте коріння землею, трохи потрушуючи деревце. Землю злегка утрамбовуйте.
- Саджанець не має бути занадто глибоко в землі. Щоб цього не сталося, поставте лопату або палицю поперек ями.
- Коренева шийка має бути на 4 – 5 сантиметрів вище ями. Коли ви засипали деревце землею, рясно його полийте: приблизно 3 – 4 відра. Якщо земля просяде, присипте ще ґрунтом і злегка підтягніть саджанець.
Останні штрихи
- Прив'яжіть деревце до кілочка, що був підготовлений заздалегідь.
- Дерево поливайте щотижня.
- У перший рік пагони плодових дерев проростуть на 40 – 60 сантиметрів, якщо про рослину турбуватимуться та правильно доглядатимуть.