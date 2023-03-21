24 Канал собрал главные правила, которыми следует руководствоваться при посадке саженцев деревьев. Это важно знать, ведь именно от посадки зависит то, как будет дальше развиваться растение.

Важно Забудьте о вредителях: чем обработать плодовые деревья, пока они не начали цвести

Основные правила

  • Перед посадкой убедитесь, что почва оттаяла после морозов и стала мягкой.
  • Весной лучшие варианты деревьев для посадки – это косточковые виды: слива, абрикос, вишня. Киви и персик любят тепло, поэтому им лучше подождать до поздней весны.
  • Покупая саженец, тщательно его осмотрите. Он должен быть ровный, со здоровыми ветвями, корни – хорошо развитые, их длина не должна превышать 20 – 25 сантиметров.
  • Весной и осенью сажают саженцы с открытой корневой системой, тогда как те, что в горшках можно высаживать почти весь год.

Предварительная подготовка

  • В преддверии высадки разрыхли почву и сбрызните удобрением. Он должен немного осесть.
  • Саженцы можно высаживать сразу же после покупки, если у вас уже готова яма. Если нет – поместите в таз с водой так, чтобы корни были полностью погружены.
  • Подготовьте корневую систему саженца: осмотрите и обрежьте обмерзшие, повредившиеся или слишком длинные корни.


Как посадить саженец / Фото Unsplash

Готовим посадочную яму

  • Выкопайте яму глубиной примерно 50 сантиметров и длиной-шириной также 50 – 60 сантиметров. Корни должны свободно заходить и не загибаться.
  • На дно ямы засыпаем перегной – не более 1 лопаты для косточковых деревьев. Перемешайте с верхним слоем земли и засыпьте ее примерно на 10 сантиметров.
  • Убейте колышек: он пригодится для подвязки дерева.

Посадка саженца

Лучше всего сажать дерево вдвоем, чтобы контролировать процесс.

  • Установите саженец и потряхивайте корни землей, немного встряхивая деревце. Землю слегка утрамбовывайте.
  • Саженец не должен быть слишком глубоко в земле. Чтобы этого не произошло, поставьте лопату или палку поперек ямы.
  • Корневая шейка должно быть на 4 – 5 сантиметров выше ямы. Когда вы засыпали деревце землей, обильно полейте его: примерно 3 – 4 ведра. Если земля просядет, присыпьте еще грунтом и слегка подтяните саженец.

Последние штрихи

  • Привяжите деревце к колышку, подготовленному заранее.
  • Дерево поливайте каждую неделю.
  • В первый год побеги плодовых деревьев прорастут на 40 – 60 сантиметров, если о растении будут беспокоиться и правильно ухаживать.