24 Канал собрал главные правила, которыми следует руководствоваться при посадке саженцев деревьев. Это важно знать, ведь именно от посадки зависит то, как будет дальше развиваться растение.
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Основные правила
- Перед посадкой убедитесь, что почва оттаяла после морозов и стала мягкой.
- Весной лучшие варианты деревьев для посадки – это косточковые виды: слива, абрикос, вишня. Киви и персик любят тепло, поэтому им лучше подождать до поздней весны.
- Покупая саженец, тщательно его осмотрите. Он должен быть ровный, со здоровыми ветвями, корни – хорошо развитые, их длина не должна превышать 20 – 25 сантиметров.
- Весной и осенью сажают саженцы с открытой корневой системой, тогда как те, что в горшках можно высаживать почти весь год.
Предварительная подготовка
- В преддверии высадки разрыхли почву и сбрызните удобрением. Он должен немного осесть.
- Саженцы можно высаживать сразу же после покупки, если у вас уже готова яма. Если нет – поместите в таз с водой так, чтобы корни были полностью погружены.
- Подготовьте корневую систему саженца: осмотрите и обрежьте обмерзшие, повредившиеся или слишком длинные корни.
Как посадить саженец / Фото Unsplash
Готовим посадочную яму
- Выкопайте яму глубиной примерно 50 сантиметров и длиной-шириной также 50 – 60 сантиметров. Корни должны свободно заходить и не загибаться.
- На дно ямы засыпаем перегной – не более 1 лопаты для косточковых деревьев. Перемешайте с верхним слоем земли и засыпьте ее примерно на 10 сантиметров.
- Убейте колышек: он пригодится для подвязки дерева.
Посадка саженца
Лучше всего сажать дерево вдвоем, чтобы контролировать процесс.
- Установите саженец и потряхивайте корни землей, немного встряхивая деревце. Землю слегка утрамбовывайте.
- Саженец не должен быть слишком глубоко в земле. Чтобы этого не произошло, поставьте лопату или палку поперек ямы.
- Корневая шейка должно быть на 4 – 5 сантиметров выше ямы. Когда вы засыпали деревце землей, обильно полейте его: примерно 3 – 4 ведра. Если земля просядет, присыпьте еще грунтом и слегка подтяните саженец.
Последние штрихи
- Привяжите деревце к колышку, подготовленному заранее.
- Дерево поливайте каждую неделю.
- В первый год побеги плодовых деревьев прорастут на 40 – 60 сантиметров, если о растении будут беспокоиться и правильно ухаживать.