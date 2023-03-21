24 Канал собрал главные правила, которыми следует руководствоваться при посадке саженцев деревьев. Это важно знать, ведь именно от посадки зависит то, как будет дальше развиваться растение.

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Основные правила

Перед посадкой убедитесь, что почва оттаяла после морозов и стала мягкой.

Весной лучшие варианты деревьев для посадки – это косточковые виды : слива, абрикос, вишня. Киви и персик любят тепло, поэтому им лучше подождать до поздней весны.

: слива, абрикос, вишня. Киви и персик любят тепло, поэтому им лучше подождать до поздней весны. Покупая саженец, тщательно его осмотрите . Он должен быть ровный, со здоровыми ветвями, корни – хорошо развитые, их длина не должна превышать 20 – 25 сантиметров.

. Он должен быть ровный, со здоровыми ветвями, корни – хорошо развитые, их длина не должна превышать 20 – 25 сантиметров. Весной и осенью сажают саженцы с открытой корневой системой, тогда как те, что в горшках можно высаживать почти весь год.

Предварительная подготовка

В преддверии высадки разрыхли почву и сбрызните удобрением. Он должен немного осесть.

и сбрызните удобрением. Он должен немного осесть. Саженцы можно высаживать сразу же после покупки, если у вас уже готова яма. Если нет – поместите в таз с водой так, чтобы корни были полностью погружены.

Подготовьте корневую систему саженца: осмотрите и обрежьте обмерзшие, повредившиеся или слишком длинные корни.



Как посадить саженец / Фото Unsplash

Заметим, если участок, где вы планируете высаживать дерево, есть с высоким уровнем дренажных вод, стоит сделать дренаж. На дне посадочной ямы сделайте канал на глубину 1-1,5 метра и насыпьте щебень, гальки или обломки кирпича.

Готовим посадочную яму

Выкопайте яму глубиной примерно 50 сантиметров и длиной-шириной также 50 – 60 сантиметров. Корни должны свободно заходить и не загибаться.

глубиной примерно 50 сантиметров и длиной-шириной также 50 – 60 сантиметров. Корни должны свободно заходить и не загибаться. На дно ямы засыпаем перегной – не более 1 лопаты для косточковых деревьев. Перемешайте с верхним слоем земли и засыпьте ее примерно на 10 сантиметров.

– не более 1 лопаты для косточковых деревьев. Перемешайте с верхним слоем земли и засыпьте ее примерно на 10 сантиметров. Убейте колышек: он пригодится для подвязки дерева.

Посадка саженца

Лучше всего сажать дерево вдвоем, чтобы контролировать процесс.

Установите саженец и потряхивайте корни землей, немного встряхивая деревце. Землю слегка утрамбовывайте.

Саженец не должен быть слишком глубоко в земле. Чтобы этого не произошло, поставьте лопату или палку поперек ямы.

Корневая шейка должно быть на 4 – 5 сантиметров выше ямы. Когда вы засыпали деревце землей, обильно полейте его: примерно 3 – 4 ведра. Если земля просядет, присыпьте еще грунтом и слегка подтяните саженец.

Последние штрихи