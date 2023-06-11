Рослина, яка неодноразово вам знадобиться: як правильно посадити чебрець
Чебрець – це багаторічна ароматна рослина, відома своїми корисними властивостями та використанням в кулінарії. А ще він гарно пахне. Дізнаймось, як правильно посадити чебрець, щоб він прижився.
Чебрець має вигляд куща та нагадує лаванду або барвінок. Коли він розростається, то нагадує суцільний квітковий килим. Рослина є невисокою, досягає максимум 15-20 сантиметрів. 24 Канал розкаже, як правильно посадити чебрець.
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Як садити чебрець
Чебрець – це та рослина, яку треба садити в стабільно теплу погоду. Тому це можна робити й у червні.
Він найкраще росте на сонячних місцях з доброю дренажною системою. Його можна вирощувати як у горщиках, так і у відкритому ґрунті. Оберіть ту ділянку, яка захищена від сильних вітрів та протягів.
Рослина надає перевагу добре дренованим ґрунтам з нейтральною кислотністю. Перед посадкою додайте компост або органічне добриво до ґрунту, щоб покращити його родючість.
Посадка чебрецю / Фото "Кімнатні квіти і рослини"
- Рослину садять з відстанню між сіянцями у 20-25 сантиметрів. Між рядами переважно залишають 40-50 сантиметрів.
Поливайте чебрець регулярно, особливо в період сухої погоди. Дотримуйтеся режиму поливу, але не залишайте корені мокрими.
Чебрець можна обрізати, щоб зберегти його форму й стимулювати більший ріст листя. Після цвітіння видаліть сухі квітки. Обрізку можна проводити у весняно-літній період.
Чебрець не потребує великої кількості добрив. Однак, ви можете додати органічне добриво, як-от, курячий послід на початкових стадіях росту. Або ж використовувати розчинні мінеральні добрива з низьким вмістом азоту.
Ґрунт біля кущів має бути пухким, добре пропускати воду та повітря. Тож варто його розпушувати, особливо в перші роки його розвитку. Пам'ятайте про виривання бур'янів, щоб не заважали чебрецю рости.