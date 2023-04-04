Стоятимуть в рази довше: як правильно підрізати троянди вдома

Троянди – улюблені квіти мільйонів жінок по цілому світі. Щоб вони тішили око не один тиждень, потрібно правильно доглядати за рослинами після придбання.

Аби ви могли самостійно доглядати за трояндами, ми дібрали кілька важливих порад, які точно прийдуть на допомогу.

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Як підготувати квіти до обрізання

Насамперед для правильного зберігання квітів вдома, потрібно підготувати букет. Трояндам обов'язково потрібно робити холодні ванни – така процедура може дати "життя" навіть вже зів'ялій і виснаженій рослині. Попередньо потрібно обірвати листя та шипи розташовані на рівні води – це дозволить уникнути процесу гниття.

Кінчики кожного стебла троянди надрізаємо навскіс гострим секатором, або ножицями. Важливо робити це під проточною водою, щоб на зріз не потрапило повітря.

Яка оптимальна температура води для троянд

В жодному разі не ставте у вазу не підрізані квіти, адже стебла їх встромляться в дно посудини і не зможуть поглинати воду.

Щодо води, яку ми наливаємо у вазу – флористи рекомендують ставити квіти тільки в прокип'ячену воду, що має +12 – 15 градусів. Вода у вазі повинна закривати 2/3 довжини стебел.



Червоні троянди / Фото EFlorist

Найкраща вода для зрізаних квітів – снігова (тала), дощова або дистильована. А змінювати воду у вазі потрібно 1 раз на 3 дні, якщо ж міняти воду щодня вони простоять ще довше.

Також не забувайте оновлювати зріз стебел при кожній зміні води і вони будуть милувати око ще довгий час.