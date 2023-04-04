Чтобы вы могли самостоятельно ухаживать за розами, мы подобрали несколько важных советов, которые точно придут на помощь.

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Как подготовить цветы к обрезке

В первую очередь для правильного хранения цветов дома, нужно подготовить букет. Розам обязательно нужно делать холодные ванны – такая процедура может дать "жизнь" даже уже увядшему и истощенному растению. Предварительно нужно оборвать листья и шипы на уровне воды – это позволит избежать процесса гниения.

Кончики каждого стебля розы надрезаем наискось острым секатором или ножницами. Важно делать это под проточной водой, чтобы на срез не попал воздух.

Важно! Ни в коем случае не ставьте в вазу не подрезанные цветы, ведь стебли их вонзятся в дно сосуда и не смогут поглощать воду.

Какая оптимальная температура воды для роз

Что касается воды, которую мы наливаем в вазу – флористы рекомендуют ставить цветы только в прокипяченную воду, имеющую +12 – 15 градусов. Вода в весе должна закрывать 2/3 длины стеблей.



Красные розы / Фото EFlorist

Лучшая вода для срезанных цветов – снеговая (тала), дождевая или дистиллированная. А менять воду в весе нужно 1 раз в 3 дня, если же менять воду каждый день они простоят еще дольше.

Также не забывайте обновлять срез стеблей при каждой смене воды и они будут любовать глаз еще долгое время.