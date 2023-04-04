Аби ви могли самостійно доглядати за трояндами, ми дібрали кілька важливих порад, які точно прийдуть на допомогу.

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Як підготувати квіти до обрізання

Насамперед для правильного зберігання квітів вдома, потрібно підготувати букет. Трояндам обов'язково потрібно робити холодні ванни – така процедура може дати "життя" навіть вже зів'ялій і виснаженій рослині. Попередньо потрібно обірвати листя та шипи розташовані на рівні води – це дозволить уникнути процесу гниття.

Кінчики кожного стебла троянди надрізаємо навскіс гострим секатором, або ножицями. Важливо робити це під проточною водою, щоб на зріз не потрапило повітря.

Важливо! В жодному разі не ставте у вазу не підрізані квіти, адже стебла їх встромляться в дно посудини і не зможуть поглинати воду.

Яка оптимальна температура води для троянд

Щодо води, яку ми наливаємо у вазу – флористи рекомендують ставити квіти тільки в прокип'ячену воду, що має +12 – 15 градусів. Вода у вазі повинна закривати 2/3 довжини стебел.



Червоні троянди / Фото EFlorist

Найкраща вода для зрізаних квітів – снігова (тала), дощова або дистильована. А змінювати воду у вазі потрібно 1 раз на 3 дні, якщо ж міняти воду щодня вони простоять ще довше.

Також не забувайте оновлювати зріз стебел при кожній зміні води і вони будуть милувати око ще довгий час.