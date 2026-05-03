Cosmopolitan зазначає, що вони допомагають зволожити, захистити та додати природного блиску без ефекту "брудного" волосся – якщо підібрати їх правильно. Про те, як обрати олію для свого типу волосся і в чому особливості найпопулярніших варіантів – дивіться далі в матеріалі.

Арганова олія

Арганову олію недарма називають "рідким золотом" – вона легка за текстурою і добре підходить майже для будь-якого типу волосся. У її складі є антиоксиданти, зокрема вітамін Е, а також жирні кислоти, які допомагають повернути волоссю м'якість і природний блиск. Завдяки тому, що за складом вона схожа на природний себум (який також містить жирні кислоти), ця олія делікатно зволожує волосся, зменшує сухість і робить його більш гладким і доглянутим.

Олія Moroccanoil Treatment / Фото з сайту Notino

Олія жожоба

Олія жожоба вже давно є популярною у догляді за волоссям завдяки своїм сильним зволожувальним властивостям. Її особливість у тому, що вона здатна проникати у верхній шар волосини, живлячи його зсередини, а не лише створюючи ефект на поверхні. Вона чудово підходить для сухого або пошкодженого волосся, а також може використовуватися окремо – наприклад, на кінчики або для додаткового блиску після укладки.

Олія для волосся Hair Oil Ouai / Фото з сайту Storees Beauty

Олія манкетті (монгонго)

Олія манкетті має схожий склад до арганової, але має вищий вміст поживних речовин, жирів і білків. Саме тому вона особливо стане в пригоді, якщо волосся ламке або ослаблене – допомагає його відновити та зробити міцнішим. Плюс до цього, вона захищає волосся від фена, плойки й негативного впливу ззовні.

Ouidad, Mongongo Oil Multi-Use Curl Treatment / Фото Cosmopolitan

Оливкова олія

Звичайна оливкова олія також може бути корисною у догляді за волоссям, хоча діє вона трохи інакше. Через більший розмір молекул вона не проникає глибоко, а працює переважно на поверхні, пом'якшуючи та згладжуючи волосся. Найкраще наносити її як гарячу маску перед миттям – так волосся виглядатиме більш доглянутим.

Оливкова олія для тіла та волосся Wokali Organic Olive Oil / Фото з сайту Parfum Aroma

Кокосова олія

Кокосова олія – простий засіб для догляду за волоссям. Вона допомагає зменшити пухнастість, полегшує розчісування та додає природного блиску. Особливо ефективно використовувати її перед миттям голови: вона створює захисний шар і допомагає уникнути пересушування під час миття. Втім, важливо використовувати її в міру – при частому використанні вона може накопичуватися на волоссі й робити його більш ламким.

Кокосова олія для обличчя, тіла та волосся Mayur / Фото з сайту Rozetka

Касторова олія

Касторова олія має густу, в'язку та щільну текстуру й специфічний запах, але її ефективність це повністю перекриває. Вона допомагає заспокоїти шкіру голови, боротися з лупою і стимулює ріст волосся. Саме тому її часто використовують під час масажу голови, щоб зміцнити волосся.

Briogeo, Yuzu + Plum Oil / Фото з сайту Briogeo

Навіщо потрібні олії для волосся?

"Детектора медіа" пояснив, що вони насамперед забезпечують живлення і допомагають відновити природний захисний бар'єр волосся. Олії насичують волосся корисними речовинами, відновлюють ліпідний шар і зміцнюють його структуру, завдяки чому волосся стає більш стійким до пошкоджень і ламкості. При регулярному використанні локони поступово стають м'якшими, еластичнішими та набувають здорового блиску. Також олії допомагають захистити волосся від пересушування під час укладки, полегшують розчісування і роблять його більш слухняним, зменшуючи пухнастість. У результаті волосся виглядає більш доглянутим і живим, а кінчики стають міцнішими й краще витримують вплив зовнішніх факторів.