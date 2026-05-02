У такому типі волосся є великий плюс – з ним можна працювати по-різному: робити чіткі графічні лінії або навпаки легкі багатошарові форми з рухом. Тож видання Cosmopolitan зібрало 5 стрижок, які найкраще виглядають на густому волоссі цього сезону. Детальніше про кожну з них – далі в матеріалі.

До теми Місячний календар стрижок на травень 2026: найкращі дні для запису в салон

Box bob

Модне видання BYRDIE пояснює, що box bob – це каре з рівним, чітким зрізом, де волосся підстригається в одну лінію. Завдяки цьому створюється ефект щільності, ніби волосся стало більш "згрупованим". На густому волоссі ця стрижка добре тримає форму і додає чіткості рисам обличчя. Ще один плюс – її легко вкладати.

Італійський боб

Якщо хочеться більш м'якого ефекту, варто звернути увагу на італійський боб. Це варіація класичного боба, але з легкою, природною формою – без жорсткої лінії зрізу. Завдяки цьому волосся виглядає рухливим і текстурним, але водночас зберігає об'єм. Найкраще така стрижка підходить овальній і серцеподібній формі обличчя, бо красиво підкреслює риси, не перевантажуючи їх, як пише VOGUE.

Стрижка у стилі Рейчел із "Друзів"

Це подовжений боб із каскадними пасмами, який став культовим завдяки героїні Рейчел Грін, яку в серіалі "Друзі" зіграла Дженніфер Еністон. Особливість цієї стрижки – поєднання рухливих шарів, прикореневого об'єму та середньої довжини приблизно до плечей.

Цікаво, що цю культову стрижку створив зірковий стиліст Кріс Макміллан.

Hush cut

Це м'яка багатошарова стрижка з плавними переходами, без різких ліній. Її часто доповнюють легким чубчиком або коротшими пасмами біля обличчя – вони акуратно обрамляють риси та роблять образ м'якшим. Завдяки такій формі волосся саме добре лягає, тому складна укладка зазвичай не потрібна.

Long layered cut

Для довгого волосся одним із найпрактичніших варіантів залишається багатошарова стрижка. Її суть у тому, що волосся підстригається на різних рівнях: коротші пасма зверху поступово переходять у довші знизу. Для густого волосся це спосіб прибрати зайву вагу і зробити форму "більш слухняною". Єдине, що варто врахувати – інколи така стрижка потребує додаткової укладки, щоб шари виглядали акуратно і підкреслювали форму.

Як зрозуміти, що волосся густе?

На сайті Sisters зазначили, щоб визначити густоту волосся, не потрібні складні методи – достатньо простого тесту з хвостом. Якщо зібрати волосся і виміряти обхват біля основи, можна отримати досить точний результат.

до 5 сантиметрів – волосся рідке

5-7 сантиметрів – середня густота

7-9 сантиметрів і більше – густе волосся

Ще один орієнтир – проділ. Коли волосся густе, він завжди виглядає вузьким, а шкіра голови майже не проглядається. Якщо ж волосся тонше, проділ стає ширшим і менш чітким.