Якщо точніше – це 11 етапів, кожен із яких блогерка пояснила у коментарі виданню Women's Wear Daily.

Метод догляду за волоссям від Еббі Янг починається з використання bond-засобів. Це спеціальні продукти, які зміцнюють структуру волосся, зменшують ламкість і роблять його більш гладким та блискучим.

Також Янг рекомендує наносити олію щонайменше за 20 хвилин перед миттям, щоб зволожити волосся та запобігти сплутуванню.

Нанесення олії на волосся / Фото з Pinterest

Важливо пам'ятати: не варто одночасно використовувати bond-засоби та олію, аби не перевантажувати волосся. Обирайте один варіант догляду, який підходить саме вашому типу волосся.

Окрему увагу Янг радить приділяти очищенню шкіри голови. Раз або двічі на тиждень доцільно використовувати шампунь для глибокого очищення – він ефективно видаляє залишки стайлінгу та доглядових засобів. Для регулярного миття підійде м'який шампунь, який делікатно очищає, не пересушуючи. За потреби можна обрати лікувальний засіб – наприклад, якщо є свербіж чи подразнення, але використовувати його щоразу не обов'язково.

Порада: шампунь потрібно наносити лише на шкіру голови. Піна, що стікає під час змивання, м'яко очищує довжину волосся.

Миття голови / Фото з Pinterest

Після миття волосся потребує відновлення та зволоження. Якщо bond-засіб не використовувався до миття, його можна нанести зараз, але робити це приблизно раз на тиждень.

Далі Еббі радить нанести на волосся кондиціонер, маску або глос. Зазвичай одного засобу достатньо, але за бажання їх можна комбінувати, щоб досягти кращого ефекту. Щоб волосся залишалося здоровим і легко розчісувалося, Янг рекомендує використовувати незмивні кондиціонери у форматі спрею. Вони рівномірно розподіляються по волоссю та допомагають уникнути перевантаження окремих ділянок. На цьому ж етапі можна наносити термозахист, якщо плануєте укладку за допомогою фена, плойки або стайлера.

За потреби після незмивного догляду можна додати ще один засіб – наприклад, сироватку або крем, щоб надати волоссю більше гладкості та блиску. Але це необов'язково.

Трихолог наголошує і на тому, що волосся потребує підтримки між миття. Йдеться про легкий догляд, як от олії, які допомагають зберегти зволоження, зменшити сухість і запобігти сплутуванню, сухий шампунь, термозахист. Також для підтримки здорового волосся і блиску варто звернути увагу на шовкові або сатинові наволочки – вони зменшують тертя під час сну, запобігаючи пошкодженню волосся.

Чому метод Еббі Янг став таким популярним?