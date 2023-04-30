Як правильно пересадити орхідею, щоб цвіла: детальна інструкція

Орхідея – одна із улюблених квітів жінок. Своєю красою вона стане чудовим доповнення до будь-якої оселі. Але для того, щоб вона цвіла, треба знати як її правильно пересаджувати.

Орхідея – дуже популярна квітка, яку заведено ставити в домі. Своїм цвітінням вона прикрашає навіть найсіріші та непомітні місця у квартирі. Багато жінок хочуть мати в себе орхідею, але не знають, як за нею доглядати. Як пересаджувати орхідею – підкаже 24 Канал.

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Як правильно пересадити орхідею

Пересадка орхідеї – це важливий процес, який треба проводити з обережністю, щоб не пошкодити коріння й не спровокувати хвороби рослини. Для цього важливо зробити певні дії.

Насамперед треба обрати новий горщик, який буде на 2-3 сантиметри більший, ніж попередній. Горщик повинен мати дренажні отвори.



Перенесення орхідеї / Фото Vetobereg. Kyiv

Далі – варто приготувати підстилку для горщика. Переважно використовують спеціальну суміш для орхідей, яку можна придбати у магазині для садівництва.

для горщика. Переважно використовують спеціальну суміш для орхідей, яку можна придбати у магазині для садівництва. Важливий момент: обережно знімаємо орхідею зі старого горщика, щоб витягнути її разом із землею. Не рекомендується тримати рослину за стебло чи листя, щоб не пошкодити коріння.



Пересадка орхідеї / Фото Vetobereg. Kiyv