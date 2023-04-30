Орхідея – дуже популярна квітка, яку заведено ставити в домі. Своїм цвітінням вона прикрашає навіть найсіріші та непомітні місця у квартирі. Багато жінок хочуть мати в себе орхідею, але не знають, як за нею доглядати. Як пересаджувати орхідею – підкаже 24 Канал.
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Як правильно пересадити орхідею
Пересадка орхідеї – це важливий процес, який треба проводити з обережністю, щоб не пошкодити коріння й не спровокувати хвороби рослини. Для цього важливо зробити певні дії.
- Насамперед треба обрати новий горщик, який буде на 2-3 сантиметри більший, ніж попередній. Горщик повинен мати дренажні отвори.
Перенесення орхідеї / Фото Vetobereg. Kyiv
- Далі – варто приготувати підстилку для горщика. Переважно використовують спеціальну суміш для орхідей, яку можна придбати у магазині для садівництва.
- Важливий момент: обережно знімаємо орхідею зі старого горщика, щоб витягнути її разом із землею. Не рекомендується тримати рослину за стебло чи листя, щоб не пошкодити коріння.
Пересадка орхідеї / Фото Vetobereg. Kiyv
- У цьому процесі треба не забути оглянути коріння орхідеї. Якщо воно – здорове, то їх треба просто промити під проточною водою, щоб позбутися залишків старої землі. Якщо коріння розвинене погано або їхні кінчики почорніли, то їх потрібно відрізати.
- Після цього буде потрібно покласти керамзит для дренажу на дно нового горщика. Це речовина, яку додають до ґрунту, аби покращити обмін речовин рослини.
- Коли ви переносите орхідею до нового горщика, треба розділити коріння рівномірно по землі. Потім заливаємо ґрунт теплою водою, щоб закріпити рослину.
- Ставимо орхідею в тінь на день – два після пересадки, щоб рослина змогла адаптуватися до нових умов.
- Після того, як орхідея пройде адаптацію, можна продовжувати звичний режим поливу та догляду за рослиною.