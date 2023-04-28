Троянди вражають свої красивим виглядом і п'янким ароматом. Вони вражають чи не кожного, тому садівники мріють мати їх у себе. Тож як посадити троянду з букета – підкаже 24 Канал.

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Підготовка гілочок

Перш за все, варто використовувати тільки троянди зі свіжого букета. Зів'ялі – вже не підійдуть.

Робимо опору з серединної частини стебла, адже верхня частина ще дуже слабка, а нижня – вже суха й стара.

Також обираємо стебла середньої товщини з 3 живими гілками.

Потрібно зрізати гілочки довжиною десь 20 сантиметрів, видалити з них квітки, бутони, шипи та лиски знизу стебла. Зверху вкорочуємо листя більше, ніж на половину. Згодом кладемо ці гілочки у воду.

Коли з'являться корінці, тоді гілки можна пересаджувати в горщики чи висаджувати в землю під банки.

Посадка гілки троянди з букета

Існує популярний метод посадки троянди з використанням картоплі. Для цього треба зробити такі дії.

Спершу вирізаємо гілку троянди з букета. Обираємо гілочку зі здоровим листям та плющиться від головного стебла.

з букета. Обираємо гілочку зі здоровим листям та плющиться від головного стебла. Знімаємо листя з нижньої частини гілки, яку пізніше зануримо в ґрунт, тоді нові корені зможуть легше вирости.



Знімаємо листя з троянди / Фото Vetobereg.kiev

Треба обрати картоплю з достатньо великою кількістю очей, або врожаю з минулого року. Можна використати ще помідори або перці, втім картопля найкраще підходить для цієї процедури.

з достатньо великою кількістю очей, або врожаю з минулого року. Можна використати ще помідори або перці, втім картопля найкраще підходить для цієї процедури. Потрібно вирізати очі з картоплі або перцю та зробити отвір для гілки троянди. Він повинен бути досить великим, щоб гілка легко туди поміщалась.



Троянди в картоплі / Фото Vetobereg.kiev