Троянди вражають свої красивим виглядом і п'янким ароматом. Вони вражають чи не кожного, тому садівники мріють мати їх у себе. Тож як посадити троянду з букета – підкаже 24 Канал.
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Підготовка гілочок
Перш за все, варто використовувати тільки троянди зі свіжого букета. Зів'ялі – вже не підійдуть.
Робимо опору з серединної частини стебла, адже верхня частина ще дуже слабка, а нижня – вже суха й стара.
Також обираємо стебла середньої товщини з 3 живими гілками.
Потрібно зрізати гілочки довжиною десь 20 сантиметрів, видалити з них квітки, бутони, шипи та лиски знизу стебла. Зверху вкорочуємо листя більше, ніж на половину. Згодом кладемо ці гілочки у воду.
Коли з'являться корінці, тоді гілки можна пересаджувати в горщики чи висаджувати в землю під банки.
Посадка гілки троянди з букета
Існує популярний метод посадки троянди з використанням картоплі. Для цього треба зробити такі дії.
- Спершу вирізаємо гілку троянди з букета. Обираємо гілочку зі здоровим листям та плющиться від головного стебла.
- Знімаємо листя з нижньої частини гілки, яку пізніше зануримо в ґрунт, тоді нові корені зможуть легше вирости.
Знімаємо листя з троянди / Фото Vetobereg.kiev
- Треба обрати картоплю з достатньо великою кількістю очей, або врожаю з минулого року. Можна використати ще помідори або перці, втім картопля найкраще підходить для цієї процедури.
- Потрібно вирізати очі з картоплі або перцю та зробити отвір для гілки троянди. Він повинен бути досить великим, щоб гілка легко туди поміщалась.
Троянди в картоплі / Фото Vetobereg.kiev
- Занурюємо кінчик гілки в кореневий засіб або в суміш землі та піску. Ставимо кінчик гілки в отвір в обраному вами овочі. Садимо картоплю в горщик або відкрите місце з легким ґрунтом.
- Важливо вчасно поливати рослину та тримати її у світлому місці без прямих сонячних променів.
- Коли гілка буде рости, картопля повинна розпочати гнити. Це забезпечить додаткові поживні речовини для рослини.
- Після того, як картопля повністю розкладеться, троянда зможе пустити власні корені.