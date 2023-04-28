Розы поражают свои красивым видом и опьяняющим ароматом. Они поражают почти каждого, поэтому садоводы мечтают иметь их у себя. Как посадить розу из букета – подскажет 24 Канал.

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Подготовка веточек

Прежде всего, следует использовать только розы из свежего букета. Увядшие – уже не подойдут.

Оказываем сопротивления из срединной части стебля, ведь верхняя часть еще очень слаба, а нижняя – уже сухая и старая.

Также выбираем стебли средней толщины с 3 живыми ветвями.

Нужно срезать веточки длиной около 20 сантиметров, удалить из них цветки, бутоны, шипы и лиски снизу стебля. Сверху укорачиваем листья больше, чем на половину. Впоследствии кладем эти веточки в воду.

Когда появятся корешки, тогда ветви можно пересаживать в горшки или высаживать в землю под банки.

Посадка ветки розы из букета.

Существует популярный способ посадки розы с внедрением картофеля. Для этого нужно совершить следующие действия.

Сначала вырезаем ветку розы из букета. Выбираем веточку со здоровыми листьями и плющимся от главного стебля.

из букета. Выбираем веточку со здоровыми листьями и плющимся от главного стебля. Снимаем листву из нижней части ветви, которую позже погрузим в почву, новые корни смогут легче вырасти.



Снимаем листья с розы / Фото Vetobereg.kiev

Надо выбрать картофель с достаточно большим количеством глаз или урожая с прошлого года. Можно использовать еще помидоры или перцы, впрочем, картофель лучше всего подходит для этой процедуры.

Нужно вырезать глаза из картофеля или перца и сделать отверстие для ветки розы. Он должен быть достаточно большим, чтобы ветвь легко туда помещалась.



Розы в картофеле / Фото Vetobereg.kiev