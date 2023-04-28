Розы поражают свои красивым видом и опьяняющим ароматом. Они поражают почти каждого, поэтому садоводы мечтают иметь их у себя. Как посадить розу из букета – подскажет 24 Канал.
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Подготовка веточек
Прежде всего, следует использовать только розы из свежего букета. Увядшие – уже не подойдут.
Оказываем сопротивления из срединной части стебля, ведь верхняя часть еще очень слаба, а нижняя – уже сухая и старая.
Также выбираем стебли средней толщины с 3 живыми ветвями.
Нужно срезать веточки длиной около 20 сантиметров, удалить из них цветки, бутоны, шипы и лиски снизу стебля. Сверху укорачиваем листья больше, чем на половину. Впоследствии кладем эти веточки в воду.
Когда появятся корешки, тогда ветви можно пересаживать в горшки или высаживать в землю под банки.
Посадка ветки розы из букета.
Существует популярный способ посадки розы с внедрением картофеля. Для этого нужно совершить следующие действия.
- Сначала вырезаем ветку розы из букета. Выбираем веточку со здоровыми листьями и плющимся от главного стебля.
- Снимаем листву из нижней части ветви, которую позже погрузим в почву, новые корни смогут легче вырасти.
Снимаем листья с розы / Фото Vetobereg.kiev
Надо выбрать картофель с достаточно большим количеством глаз или урожая с прошлого года. Можно использовать еще помидоры или перцы, впрочем, картофель лучше всего подходит для этой процедуры.
- Нужно вырезать глаза из картофеля или перца и сделать отверстие для ветки розы. Он должен быть достаточно большим, чтобы ветвь легко туда помещалась.
Розы в картофеле / Фото Vetobereg.kiev
- Окунаем кончик ветки в корневое средство или в смесь земли и песка. Ставим кончик ветки в отверстие в выбранном вами овоще. Садим картошку в горшок или открытое место с легким грунтом.
- Важно вовремя поливать растение и держать ее в светлом месте без прямых солнечных лучей.
- Когда ветвь будет расти, картофель должен начать гнить. Это даст дополнительные питательные вещества для растения.
- После того как картофель полностью разложится, роза сможет пустить собственные корни.