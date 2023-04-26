Магнолия – декоративное дерево, растущее всего месяц. Максимально она произрастает до 3-4 метров. Однако красота магнолии поражает каждого, кто ее хотя бы однажды видел. А как ухаживать за магнолией в домашних условиях подскажет 24 Канал.
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Что нужно знать о магнолии
Магнолии не требовательны в уходе, но все же им нужны хорошие условия для роста. Они довольно быстро растут и их не поражают вредители. Если посадите магнолию, выращенную в сосуде, в землю весной, то она будет очень хорошо расти. Значительный прирост будет заметен уже в первый год.
Магнолия / Фото Зеленая Бухта
Участок для посадки дерева должен быть защищен от сильного ветра и сквозняков, чтобы они не охлаждали ее зимой и не высушивали летом. Не нужно экономить на перепрелом компосте. Если же земля очень плотная, стоит разбавить ее песком или другим разрыхлителем. Ни в коем случае нельзя допускать застоя воды, в случае необходимости, можно сделать дренаж.
Выращивание и уход
- Магнолии будут очень быстро расти, если щедро их поливать. Это можно сделать с помощью ведра. Под каждое дерево нужно выливать 3-4 ведра воды 1 раз в 7 дней.
- Если земля песчаная или очень сухо, частоту поливов нужно увеличить. У этого растения поверхностная корневая система. Поэтому ее следует разрыхлять вглубь где-то на 20 сантиметров.
- Запрещается разрыхлять почву лопатой или граблями, так как корень растения очень чувствительный. Избавляться от сорняков советуют руками, чтобы не повредить корни растения.
- Магнолии нужно подкармливать через 2 года с момента посадки саженца. Рекомендуется внести нитроаммофоску, около 20 граммов на ведро воды. Среднее количество – 40 литров под одно дерево.
- Удобрения нужно использовать только специально предназначены для магнолий.
- Обрезку магнолий можно производить только при формировании кроны дерева. В течение года 1 раз рекомендуется провести санитарную обрезку сухих и поврежденных веток.
- Густые кроны стоит проредить. Срезы деревьев следует обрабатывать садовым варом.