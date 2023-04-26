Магнолия – декоративное дерево, растущее всего месяц. Максимально она произрастает до 3-4 метров. Однако красота магнолии поражает каждого, кто ее хотя бы однажды видел. А как ухаживать за магнолией в домашних условиях подскажет 24 Канал.

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Что нужно знать о магнолии

Магнолии не требовательны в уходе, но все же им нужны хорошие условия для роста. Они довольно быстро растут и их не поражают вредители. Если посадите магнолию, выращенную в сосуде, в землю весной, то она будет очень хорошо расти. Значительный прирост будет заметен уже в первый год.



Магнолия / Фото Зеленая Бухта

Участок для посадки дерева должен быть защищен от сильного ветра и сквозняков, чтобы они не охлаждали ее зимой и не высушивали летом. Не нужно экономить на перепрелом компосте. Если же земля очень плотная, стоит разбавить ее песком или другим разрыхлителем. Ни в коем случае нельзя допускать застоя воды, в случае необходимости, можно сделать дренаж.

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