Орхидея – очень популярный цветок, который принято ставить в доме. Своим цветением она украшает даже самые серые и незаметные места в квартире. Много женщин хотят иметь у себя орхидею, но не знают, как за ней ухаживать. Как пересаживать орхидею – подскажет 24 Канал.

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Как правильно пересаживать орхидею

Пересадка орхидеи – это важный процесс, который нужно проводить с осторожностью, чтобы не повредить корни и не спровоцировать болезни растения. Для этого важно сделать некоторые действия.

В первую очередь нужно выбрать новый горшок, который будет на 2-3 сантиметра больше предыдущего. Горшок должен иметь дренажные отверстия.



Перенос орхидеи / Фото Vetobereg. Kyiv

Далее – стоит приготовить подстилку для горшка. В основном используют специальную смесь для орхидей, которую можно приобрести в магазине для садоводства.

для горшка. В основном используют специальную смесь для орхидей, которую можно приобрести в магазине для садоводства. Важный момент: осторожно снимаем орхидею со старого горшка, чтобы вытащить ее вместе с землей. Не рекомендуется держать растение за стебель или листву, чтобы не повредить корни.



Пересадка орхидеи / Фото Vetobereg. Kiyv