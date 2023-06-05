Ви могли цього не знати: як правильно пасинкувати помідори

11:33

Пасинкування помідорів – це видалення бокових пагонів, що з'являються на головному стеблі рослини. Пасинки, тобто бічні пагони, можуть рости з кожного вузла стебла та листя. Вони черпають ресурси, які потрібні рослині для росту, тому їх треба видаляти.