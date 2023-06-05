Вы могли этого не знать: как правильно пасынковать помидоры
Пасынкование помидоров – это удаление боковых побегов, появляющихся на главном стебле растения. Пасынки, то есть боковые побеги, могут расти из каждого узла стебля и листьев. Они черпают ресурсы, необходимые растению для роста, поэтому их нужно удалять.
Пасынка обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и света, облегчает обработку и сбор плодов. В результате, растение становится более компактным, сильным и дает более высокое качество плодов. 24 Канал расскажет, как правильно пасынковать помидоры.
Смотрите также Ошибка, которую допускают все: что не стоит делать с засохшими листьями на грядке
Как правильно пасынковать помидоры
Опытные огородники часто выбирают низкорослые сорта помидоров для выращивания в открытом грунте, потому что их легче подвязывать. Вот шаги, которые помогут вам выполнить пасынкование правильно:
Начните с распознавания пасынков: они вырастают в пазухе листьев и главного стебля растения. Имеют вид тонкие зеленые ветви.
Определите, какие пасынки следует удалить. Они могут появляться в пазухе и каждого листа, но не все нужно удалять. Предпочтительно обрезать надо растущие снизу ниже первого соцветия. Это помогает растению направить больше энергии на развитие плодов.
Пасынкование помидоров / Фото Аграрии вместе
Удаление пасынков. Рекомендуется использовать чистый и острый садовый нож или можно пальцами.
Если используете нож, обрезайте пасынку на расстоянии 0,5–1 сантиметра от стебля. Попытайтесь не повредить главный стебель и другие листья.
Во время удаление пальцами, закрепите пасынку у ее основания, а затем медленно тяните ее вверх. Убедитесь, что вырвали пасынку полностью со всеми ее частями.
Регулярно проверяйте помидоры и удаляйте новые пасынки. Преимущественно это раз в 10 дней, в зависимости от погоды и скорости роста кустов. Помидоры формируют в 1-3 ствола и оставляют 2 пасынка, кроме главного побега. Их можно заметить чуть выше первой цветочной кисти. Остальные побеги надо вырывать.