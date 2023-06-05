Вы могли этого не знать: как правильно пасынковать помидоры

Пасынкование помидоров – это удаление боковых побегов, появляющихся на главном стебле растения. Пасынки, то есть боковые побеги, могут расти из каждого узла стебля и листьев. Они черпают ресурсы, необходимые растению для роста, поэтому их нужно удалять.

Пасынка обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и света, облегчает обработку и сбор плодов. В результате, растение становится более компактным, сильным и дает более высокое качество плодов. 24 Канал расскажет, как правильно пасынковать помидоры.

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Как правильно пасынковать помидоры

Опытные огородники часто выбирают низкорослые сорта помидоров для выращивания в открытом грунте, потому что их легче подвязывать. Вот шаги, которые помогут вам выполнить пасынкование правильно:

Начните с распознавания пасынков : они вырастают в пазухе листьев и главного стебля растения. Имеют вид тонкие зеленые ветви.

Определите, какие пасынки следует удалить. Они могут появляться в пазухе и каждого листа, но не все нужно удалять. Предпочтительно обрезать надо растущие снизу ниже первого соцветия. Это помогает растению направить больше энергии на развитие плодов.



Пасынкование помидоров / Фото Аграрии вместе