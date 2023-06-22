Найчастіше пасинкування слід проводити в загущених посадках. Адже вони зменшують доступ сонячного світла, а тому рослина може гнити та хворіти. Як правильно пасинкувати огірки – розкаже 24 Канал.
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Коли проводити пасинкування огірків
Проведення пасинкування залежить від того, коли посадили рослину, де її вирощували, у якому стані земля та яким методом садили – прямим або розсадою.
Перший раз процедуру варто робити, коли саджанець виріс до 15-20 сантиметрів у висоту. Потрібно знайти головну гілку, а всі інші бічні пагони прищепити або взагалі видалити з листової пазухи. Міцніші паростки краще обрізати секатором, так буде простіше. Пасинкування можна робити до кінця липня, враховуючи погодні умови.
Що і як потрібно робити
- Для пасинкування знадобляться гострі ножиці, секатор та невеликий ніж.
- Пасинки вирізають якомога ближче до стебла, але так, щоб його не пошкодити.
- Пасинки варто обрізати як можна нижче.
Пагін, який треба пасинкувати / Фото "Дачний діапазон"
Метод пасинкування, який підійде всім сортам огірків:
- Коли з'явилися 4-5 листків, слід вирізати нижні бічні зав’язі та пасинки.
- Після утворення 8 листка, видаляють бічні пагони, крім того, що зверху.
- Наступне раз пасинкуємо після появи 10-11 листків на головному пагоні. Позбуваємось усіх пасинків на головному та бічному стеблі, залишаючи лише 2 побічних на верхівці.
- Коли головна гілка виросте до 50-60 сантиметрів, верхівку можна обламати для кращого формування. Також обрізаємо дрібні пасинки на всіх гілках.