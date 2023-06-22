Найчастіше пасинкування слід проводити у загущених посадках. Адже вони зменшують доступ сонячного світла, тому рослина може гнити та хворіти. Як правильно пасинкувати огірки - розповість 24 Канал .

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Когда проводить пасынкование огурцов

Проведение пасынкования зависит от того, когда посадили растение, где его выращивали, в каком состоянии земля и каким методом сажали – прямым или рассадой.

Первый раз процедуру следует делать, когда саженец вырос до 15-20 сантиметров в высоту. Нужно найти главную ветвь, а все остальные боковые побеги привить или вообще удалить из листовой пазухи. Более крепкие ростки лучше обрезать секатором, так будет проще. Пасынкование можно производить до конца июля, учитывая погодные условия.

Что и как нужно делать

Для пасынкования понадобятся острые ножницы, секатор и небольшой ножик.

Пасынки вырезают как можно ближе к стеблю, но так, чтобы его не повредить.

но так, чтобы его не повредить. Пасынки следует обрезать как можно ниже.



Втеча, яку потрібно пасинкувати / Фото "Дачний діапазон"

Метод пасинкування, який підійде всім сортам огірків: