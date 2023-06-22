Найчастіше пасинкування слід проводити у загущених посадках. Адже вони зменшують доступ сонячного світла, тому рослина може гнити та хворіти. Як правильно пасинкувати огірки - розповість 24 Канал .
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Когда проводить пасынкование огурцов
Проведение пасынкования зависит от того, когда посадили растение, где его выращивали, в каком состоянии земля и каким методом сажали – прямым или рассадой.
Первый раз процедуру следует делать, когда саженец вырос до 15-20 сантиметров в высоту. Нужно найти главную ветвь, а все остальные боковые побеги привить или вообще удалить из листовой пазухи. Более крепкие ростки лучше обрезать секатором, так будет проще. Пасынкование можно производить до конца июля, учитывая погодные условия.
Что и как нужно делать
- Для пасынкования понадобятся острые ножницы, секатор и небольшой ножик.
- Пасынки вырезают как можно ближе к стеблю, но так, чтобы его не повредить.
- Пасынки следует обрезать как можно ниже.
Втеча, яку потрібно пасинкувати / Фото "Дачний діапазон"
Метод пасинкування, який підійде всім сортам огірків:
- Коли з'явилося 4-5 листків, слід вирізати нижні бічні зав'язі та пасинки.
- Після утворення 8 листків видаляють бічні пагони, крім зверху.
- Наступного разу пасинкуємо після появи 10-11 листків на головних пагонах. Позбавляємося всіх пасинків на головному і бічному стеблі, залишаючи тільки 2 побічних на верхівці.
- Коли головна гілка виросте до 50-60 сантиметрів, верхівку можна обламати для кращого формування. Також обрізаємо дрібні пасинки на всіх гілках.