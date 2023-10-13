Також такі пагони, ймовірно, загинуть через низькі температури та морози. Тому їх варто підрізати. Процедуру проводять найчастіше у жовтні, якщо тепло, то пізніше. Як правильно обрізати малину – розкаже 24 Канал.

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Чим обрізати малину

Фахівці радять обрізати малину гострими садовими ножицями, щоб вони добре різали, а не тиснули на рослину. Також можна взяти заточений секатор: зріз має бути рівним, бо інакше саджанець не буде стійкий до морозів. Обрізку проводять одним і тим самим інструментом. Лезо протягом процедури варто знезаражувати.

Скільки саме обрізати – залежить від сорту. Є такі, що не дуже адаптовані до холодних зим, так називаються ремонтантні сорти. Такі саджанці слід обрізати майже цілком, залишивши пагін з 6-7 бруньками. Ці пагони треба вкрити на зиму агроволокном.

Що і як обрізати

Найперше – обрізають усі старі, хворі та слабкі пагони та ті, що заважають догляду за малиною. Решта – залишаємо, вони мають пережити зиму. Загалом у кожного саджанця має залишитись 4-6 пагонів.

Видалені гілки треба спалити, бо в них можуть бути хвороби чи шкідники, які заражатимуть інші рослини. Можна й не обрізати малину на зиму. Це їй не буде шкодити зимою, хоча в наступному сезоні урожай буде меншим, ніж очікується.

Обрізати як однорічні, так і дворічні стебла. В останніх темніший колір й вони сухіші, ніж однорічні.

Спершу вкорочують верхні частини однорічних пагонів, які вже дали урожай. Після цього приступають до дворічних, так само підрізаючи їхні "вершки".

верхні частини однорічних пагонів, які вже дали урожай. Після цього приступають до дворічних, так само підрізаючи їхні "вершки". Після того вже видаляємо слабкі пагони, які, ймовірно, не витримають зиму .

. Також після обрізки малину слід замульчувати сухою соломою або іншим матеріалом.

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