Також такі пагони, ймовірно, загинуть через низькі температури та морози. Тому їх варто підрізати. Процедуру проводять найчастіше у жовтні, якщо тепло, то пізніше. Як правильно обрізати малину – розкаже 24 Канал.
Корисно Чи можна обрізати яблуню у жовтні: вже відомі найкращі терміни
Чим обрізати малину
Фахівці радять обрізати малину гострими садовими ножицями, щоб вони добре різали, а не тиснули на рослину. Також можна взяти заточений секатор: зріз має бути рівним, бо інакше саджанець не буде стійкий до морозів. Обрізку проводять одним і тим самим інструментом. Лезо протягом процедури варто знезаражувати.
Скільки саме обрізати – залежить від сорту. Є такі, що не дуже адаптовані до холодних зим, так називаються ремонтантні сорти. Такі саджанці слід обрізати майже цілком, залишивши пагін з 6-7 бруньками. Ці пагони треба вкрити на зиму агроволокном.
Що і як обрізати
Найперше – обрізають усі старі, хворі та слабкі пагони та ті, що заважають догляду за малиною. Решта – залишаємо, вони мають пережити зиму. Загалом у кожного саджанця має залишитись 4-6 пагонів.
Видалені гілки треба спалити, бо в них можуть бути хвороби чи шкідники, які заражатимуть інші рослини. Можна й не обрізати малину на зиму. Це їй не буде шкодити зимою, хоча в наступному сезоні урожай буде меншим, ніж очікується.
- Обрізати як однорічні, так і дворічні стебла. В останніх темніший колір й вони сухіші, ніж однорічні.
- Спершу вкорочують верхні частини однорічних пагонів, які вже дали урожай. Після цього приступають до дворічних, так само підрізаючи їхні "вершки".
- Після того вже видаляємо слабкі пагони, які, ймовірно, не витримають зиму.
- Також після обрізки малину слід замульчувати сухою соломою або іншим матеріалом.
Нещодавно стало відомо, якими добривами треба підживити малину для доброго врожаю.