Однак мити голову шампунем таки потрібно двічі. Адже спершу ви видаляєте бруд, секрет сальних залоз та засоби, які використовуєте для вкладання волосся, а потім завершуєте етап очищення шкіри, зазначає LifeStyle 24.

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Скільки разів наносити шампунь

Якщо намилювати волосся лише один раз, то згодом воно втратить густину та об'єм, а шкіра голови стане дуже чутливою. Цікаво, що це одна з причин виникнення лупи. Однак якщо ви миєте голову кожного дня, то наносити шампунь варто один раз. Хоча таке правило підходить лише людям, які не користуються засобами для вкладання волосся. Крім того, можна помітити, що перший раз шампунь піниться гірше. Це є ознакою того, що він не може добре очистити шкіру голови одразу.

Догляд за волоссям / Фото Canva

Як правильно мити голову

Для того, щоб отримати пишну шевелюру, потрібно дотримуватися декількох правил миття голови. Однією з найважливіших порад є те, що волосся ні в якому разі не можна терти. Адже так воно почне випадати.

Перед миттям волосся обов'язково потрібно розчесати.

Далі намочіть голову достатньою кількістю води.

Потім використайте шампунь. Його потрібно наносити лише на коріння волосся, а не на всю довжину. Робіть процедуру легкими круговими рухами.

Ретельно змийте шампунь та нанесіть засіб ще раз.

Після цього потрібно забрати зайву вологу з волосся та нанести бальзам. Однак він не повинен потрапляти на коріння. Засіб варто залишити на декілька хвилин.

Неслухняне волосся обов'язково потрібно розчесати, поки воно мокре.

Коли пройде достатня кількість часу, змийте бальзам та промокніть волосся рушником. Важливо, щоб вода не була занадто гарячою. Адже тоді волосся ставитиме жирним швидше, тому його доведеться мити частіше.

До речі, дівчатам, які мають сухе або кучеряве волосся, його потрібно мити раз на 5-7 днів. Жирна шкіра голови потребує щоденного миття, а нормальне волосся – раз на 3 дні. Також частіше робити цю процедуру варто людям, які займаються спортом або постійно вкладають волосся різними засобами.