Чи потрібно купатися в Чистий четвер: історія цієї традиції і пояснення церкви
Чистий четвер цього року припадає на 13 квітня. З давніх-давен у цей день було заведено купатися до сходу сонця. Вважалося, що таким чином, очищається душа і тіло. Церква не визнає таке купання, але й не забороняє. Тому зібрали для вас поради, як це краще зробити.
Звичай купатися в Чистий четвер походить від Тайної вечері, коли Ісус Христос омив ноги своїм учням. Вважалося, що в цей день вода має цілющі властивості й допоможе зміцнити здоров'я, уберегти від хвороб. 24 Канал підкаже, як і коли правильно купатися, щоб це принесло користь.
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Церковне походження традиції
Біблія свідчить, що Ісус в цей день обмив ноги своїм учням. Він хотів цим продемонструвати, що в Царстві Божому панує покірність та любов.
Син Божий зняв верхній одяг, взяв рушник і, наливши води, почав омивати своїм учням ноги й витирати рушником. Апостол Петро спочатку здивувався і хотів відмовитися.
Але Ісус відповів так: "Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі Мною… Отже, якщо Я, Господь і Учитель, умив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному. Бо Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само".
У церкві зазначають, що Чистий четвер – це не лише про вимиті вікна, двері та підлоги. А й про очищення нашого серця, душі.
Священнослужителі пояснюють, що миття водою в будь-який час жодним чином не "звільняє" від гріхів і не сприяє духовному очищенню. Це стосується й пірнання в ополонку на Водохреще. Церковного припису стосовно таких звичаїв немає. Там вважають, що тільки сповідь і святе причастя може звільнити від гріхів.
Як правильно купатися
Найкращим варіантом у Чистий четвер буде купатися до сходу сонця.
Коли ранкового пробудження в Чистий четвер, людина повинна вмитися зі срібної монети або ложки. Вважається, що таке вмивання надасть людині міцного здоров’я та краси на весь рік. Якщо вдома в цей час є хтось хворий, варто позичити срібло у сусідів та помити його.
Християнські тлумачення пояснюють, що вода в цей день змиває всі гріхи та біди, що накопичилися за рік. Коли людина купається, варто читати молитву, щоб Бог відпустив людині її гріхи.
Як правильно купатися на Чистий четвер / Фото Pixabay
Оптимальним варіантом буде купатися стоячи й у холодній воді. Тому що під час стікання води треба уявляти, що це тече не вода, а чисте світло, котре позбавляє людину всього поганого й очищає як тіло, так і душу.
Прикмети на Чистий четвер
- Сонячна погода на Чистий четвер – це дуже гарний знак, який означає теплу весну. Якщо цього дня холодно, тоді й весна буде холодною аж до сьомого тижня після Великодня.
- Коли дме легкий вітер, то можна очікувати врожаю ягід, горіхів і плодів.
- Яка погода буде на Чистий четвер, таким і буде Вознесіння Господнє.
- У Чистий четвер заведено стригтися, щоб не боліла голова і волосся не випадало з голови.
- Люди з ранку не виходили з хати й оминали перехрестя, щоб не чіпалися хвороби.
- Брудну воду після прибирання не можна виливати в межах будинку, бо це може накликати біду на родину. Краще вилити на дорогу або на каміння.