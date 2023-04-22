Ключ до здорової шкіри: як правильно мити кисті для макіяжу – докладна інструкція

Кисті для макіяжу – головні інструменти для створення вдалого мейкапу. Але мало хто знає, що їх треба часто мити, щоб вони довго служили та не викликали проблем зі шкірою. Детально розповідаємо про те, як правильно доглядати за пензликами.

Миття пензликів та спонжів для макіяжу чомусь дуже часто відкладають на потім, пише 24 Канал. Та цього робити не варто: на них збирається пилюка, відмерлі клітини шкіри, а на пензлях та спонжах, якими ви наносите вологі продукти, дуже швидко розповсюджуються бактерії. Нанесення косметики брудними інструментами шкодить шкірі.

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Експерти радять мити пензлі для макіяжу кожні 7 – 10 днів незалежно від того, як часто ви використовували їх за цей час. Їх можна "купати" частіше, але не рідше.

Як правильно мити кисті

Промийте пензлики у теплій проточній воді, щоб позбутися залишків косметичних продуктів та пилюки.

Наберіть теплу воду у миску та додайте столову ложку шампуню, яким користуєтесь. Експерти радять використовувати саме цей засіб, адже вже перевірений вами та не викличе алергічних чи інших реакцій. Звичайне мило може пересушити ворсинки. Розчиніть шампунь та промийте кисті. Можна залишити їх із засобом на короткий час, ретельно "промасажувати". Змийте проточною водою мильну воду та бруд, що виділився. Перевірте середину кистей. Якщо вода з пензликів прозора – вони чисті. За потребою їх можна намилити ще раз. Просушіть кисті чистим паперовим рушником. Радять сушити їх так, щоб вони звисали з поверхні – це допоможе зберегти форму.

Під час миття не занурюйте всю кисть у воду, тримайте кисть ворсом донизу або ж просто слідкуйте за тим, щоб вода не потрапляла глибоко. Вона може розчинити місце склеювання ворсинок.

Як мити кисті для макіяжу / Фото Pixabay