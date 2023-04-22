Мытье кисточек и спонжей для макияжа почему-то очень часто откладывают на потом, пишет 24 Канал. Но этого делать не стоит: на них собирается пыль, отмершие клетки кожи, а на кистях и спонжах, которыми вы наносите влажные продукты, очень быстро распространяются бактерии. Нанесение косметики грязными инструментами вредит коже.

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Эксперты советуют мыть кисти для макияжа каждые 7 – 10 дней, независимо от того, как часто вы использовали их за это время. Их можно "купать" чаще, но не реже.

Как правильно мыть кисти

Промойте кисточки в теплой проточной воде, чтобы избавиться от остатков косметических продуктов и пыли.

Важно! Во время мытья не погружайте всю кисть в воду, держите кисть ворсом вниз или просто следите за тем, чтобы вода не попадала глубоко. Она может растворить место склеивания ворсинок.

Наберите в миску теплую воду и добавьте столовую ложку шампуня, которым пользуетесь. Эксперты советуют использовать именно это средство, ведь уже проверенное вами и не вызовет аллергических или других реакций. Обычное мыло может пересушить ворсинки. Растворите шампунь и промойте кисти. Можно оставить их со средством на короткое время, тщательно промассировать. Смойте проточной водой мыльную воду и выделившуюся грязь. Проверьте середину кистей. Если вода из кисточки прозрачная – они чистые. При необходимости их можно намылить еще раз. Просушите кисти чистым бумажным полотенцем. Советуют сушить их так, чтобы они свешивались с поверхности – это поможет сохранить форму.

Как мыть кисти для макияжа / Фото Pixabay