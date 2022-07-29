Пухові куртки можна очистити як за допомогою пральної машинки, так і ручного прання. Розглянемо обидва варіанти та з'ясуємо особливості очистки пуховиків.
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Як прати пуховик у машинці
У першу чергу варто звернути увагу на те, що пух у будь-якій куртці має неприємну звичку зкотуватися та збиватися під час намокання. Тому, щоб пуховик далі тримав форму та не деформувався, варто покласти у пральну машинку кілька тенісних чи гумових м'ячиків – вони розіб'ють пух, який збився у купу та допоможуть розрівняти його під час прання у машинці.
Як прати пуховик / Фото Тhe Spruce
Щоб ефективно попрати пуховик у машинці, варто знати кілька простих правил:
- У пралку можна завантажити лише 1 пухову куртку. Жодних інших речей, окрім тенісних м'ячів, у барабані бути не повинно.
- Для прання пуховиків треба використовувати виключно рідкі синтетичні мийні засоби.
- Пуховики треба прати виключно в делікатному режимі, малих обертах і температурою не вище за 30 градусів.
- Перед пранням кишені пуховика треба перевірити на наявність речей та сміття, яке може ще більше забруднити пуховик. Саму куртку треба вивернути та застебнути всі кнопки та ґудзики.
- Віджим пуховика має відбуватися за найменших обертів, які передбачає пралка.
Як прати пуховик вручну
Найкраще прати пухову куртку вручну, не ризикуючи тим, що пух зіб'ється в грудки. Ідеально для ручного прання підходить ванна.
Процедура очищення така:
- Розведіть мийний засіб у теплій воді, яку попередньо налили у ванну.
- Занурте у воду пуховик та починайте з очищення сильно забруднених ділянок.
- Щоб ефективніше очистити пухову куртку, можна використовувати м'яку губку або щітку.
- Пуховик треба кілька разів ретельно прополоскати, щоб у ньому не залишилося мийного засобу.
Ручне прання пуховика / Фото Eliot Logan
Як сушити пуховик
Якщо пуховик увібрав багато води, його ні в якому разі не можна викручувати та намагатися вичавити воду. Його варто повісити на плечики та зачекати, як основна маса води стече.
Коли пуховик починає підсихати, а з нього не крапає вода, по мірі підсушування його треба струшувати та розбивати вручну грудки пуху.
Сушка пуховиків / Фото Unsplash