Пухові куртки можна очистити як за допомогою пральної машинки, так і ручного прання. Розглянемо обидва варіанти та з'ясуємо особливості очистки пуховиків.

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Як прати пуховик у машинці

У першу чергу варто звернути увагу на те, що пух у будь-якій куртці має неприємну звичку зкотуватися та збиватися під час намокання. Тому, щоб пуховик далі тримав форму та не деформувався, варто покласти у пральну машинку кілька тенісних чи гумових м'ячиків – вони розіб'ють пух, який збився у купу та допоможуть розрівняти його під час прання у машинці.

Пральна машинкаЯк прати пуховик / Фото Тhe Spruce

Щоб ефективно попрати пуховик у машинці, варто знати кілька простих правил:

  • У пралку можна завантажити лише 1 пухову куртку. Жодних інших речей, окрім тенісних м'ячів, у барабані бути не повинно.
  • Для прання пуховиків треба використовувати виключно рідкі синтетичні мийні засоби.
  • Пуховики треба прати виключно в делікатному режимі, малих обертах і температурою не вище за 30 градусів.
  • Перед пранням кишені пуховика треба перевірити на наявність речей та сміття, яке може ще більше забруднити пуховик. Саму куртку треба вивернути та застебнути всі кнопки та ґудзики.
  • Віджим пуховика має відбуватися за найменших обертів, які передбачає пралка.

Як прати пуховик вручну

Найкраще прати пухову куртку вручну, не ризикуючи тим, що пух зіб'ється в грудки. Ідеально для ручного прання підходить ванна.

Процедура очищення така:

  • Розведіть мийний засіб у теплій воді, яку попередньо налили у ванну.
  • Занурте у воду пуховик та починайте з очищення сильно забруднених ділянок.
  • Щоб ефективніше очистити пухову куртку, можна використовувати м'яку губку або щітку.
  • Пуховик треба кілька разів ретельно прополоскати, щоб у ньому не залишилося мийного засобу.

Прання пуховиків

Ручне прання пуховика / Фото Eliot Logan

Як сушити пуховик

Якщо пуховик увібрав багато води, його ні в якому разі не можна викручувати та намагатися вичавити воду. Його варто повісити на плечики та зачекати, як основна маса води стече.

Коли пуховик починає підсихати, а з нього не крапає вода, по мірі підсушування його треба струшувати та розбивати вручну грудки пуху.

Сушка пуховиків

Сушка пуховиків / Фото Unsplash