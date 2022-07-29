Пухові куртки можна очистити як за допомогою пральної машинки, так і ручного прання. Розглянемо обидва варіанти та з'ясуємо особливості очистки пуховиків.

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Як прати пуховик у машинці

У першу чергу варто звернути увагу на те, що пух у будь-якій куртці має неприємну звичку зкотуватися та збиватися під час намокання. Тому, щоб пуховик далі тримав форму та не деформувався, варто покласти у пральну машинку кілька тенісних чи гумових м'ячиків – вони розіб'ють пух, який збився у купу та допоможуть розрівняти його під час прання у машинці.

Як прати пуховик / Фото Тhe Spruce

Щоб ефективно попрати пуховик у машинці, варто знати кілька простих правил:

У пралку можна завантажити лише 1 пухову куртку. Жодних інших речей, окрім тенісних м'ячів, у барабані бути не повинно.

Для прання пуховиків треба використовувати виключно рідкі синтетичні мийні засоби.

Пуховики треба прати виключно в делікатному режимі, малих обертах і температурою не вище за 30 градусів.

Перед пранням кишені пуховика треба перевірити на наявність речей та сміття, яке може ще більше забруднити пуховик. Саму куртку треба вивернути та застебнути всі кнопки та ґудзики.

Віджим пуховика має відбуватися за найменших обертів, які передбачає пралка.

Як прати пуховик вручну

Найкраще прати пухову куртку вручну, не ризикуючи тим, що пух зіб'ється в грудки. Ідеально для ручного прання підходить ванна.

Процедура очищення така:

Розведіть мийний засіб у теплій воді, яку попередньо налили у ванну.

Занурте у воду пуховик та починайте з очищення сильно забруднених ділянок.

Щоб ефективніше очистити пухову куртку, можна використовувати м'яку губку або щітку.

Пуховик треба кілька разів ретельно прополоскати, щоб у ньому не залишилося мийного засобу.

Ручне прання пуховика / Фото Eliot Logan

Як сушити пуховик

Якщо пуховик увібрав багато води, його ні в якому разі не можна викручувати та намагатися вичавити воду. Його варто повісити на плечики та зачекати, як основна маса води стече.

Коли пуховик починає підсихати, а з нього не крапає вода, по мірі підсушування його треба струшувати та розбивати вручну грудки пуху.

Сушка пуховиків / Фото Unsplash