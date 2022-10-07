Пуховые куртки можно очистить как с помощью стиральной машинки, так и ручной стирки. 24 канал выяснил, как правильно вымыть этот атрибут гардероба.

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Как стирать пуховик в машинке

В первую очередь следует обратить внимание на то, что пух в любой куртке имеет неприятную привычку скатываться и сбиваться во время намокания. Поэтому, чтобы пуховик держал форму и не деформировался, стоит положить в стиральную машинку несколько теннисных или резиновых мячиков – они разобьют сбившийся в кучу пух и помогут разровнять его во время стирки в машинке.

Как стирать пуховик / Фото Тhe Spruce

Чтобы эффективно постирать пуховик в машинке, следует знать несколько простых правил:

В стиралку можно положить только 1 пуховую куртку. Никаких других вещей, кроме теннисных мячей, в барабане быть не должно.

Для стирки пуховиков следует использовать исключительно жидкие синтетические моющие средства.

Пуховики нужно стирать исключительно в деликатном режиме, малых оборотах и температуре не выше 30 градусов.

Перед стиркой карманы пуховика нужно проверить на наличие вещей и мусора, который может еще больше загрязнить пуховик. Саму куртку нужно вывернуть и застегнуть все кнопки и пуговицы.

Отжим пуховика должен происходить при наименьших оборотах, которые предполагает стиралка.

Как стирать пуховик вручную

Лучше стирать пуховую куртку вручную, не рискуя тем, что пух собьется в комки. Идеально для ручной стирки подходит ванна.

Процедура очищения такова:

Разведите моющее средство в теплой воде, которую предварительно налили в ванную.

Окуните в воду пуховик и начинайте с очистки сильно загрязненных участков.

Чтобы более эффективно очистить пуховую куртку, можно использовать мягкую губку или щетку.

Пуховик нужно несколько раз тщательно прополоскать, чтобы в нем не осталось моющего средства.

Ручная стирка пуховика / Фото Eliot Logan

Как сушить пуховик

Если пуховик вобрал много воды, то его ни в коем случае нельзя выкручивать и пытаться выжать воду. Его следует повесить на плечики и подождать, пока основная масса воды стечет.

Когда пуховик начинает подсыхать, а с него не капает вода, по мере подсушивания его нужно встряхивать и разбивать вручную комья пуха.

Сушка пуховиков / Фото Unsplash