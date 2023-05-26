Стане як новенький: як ефективно позбутися жовтизни з літнього одягу

Жовті плями на білому одязі – часта проблема, що стає особливо поширеною влітку. Як швидко та дієво впоратись з нею та повернути одяг до білосніжного стану, дізнавайтесь нижче.

Жовті плями на одязі – неприємність, що особливо дошкуляє влітку через пітливість. Та біле вбрання з жовтизною не обов'язково викидати після першої плями – 24 Канал розповість, як впоратись з проблемою.

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Як позбутися плям на одязі

Щоб позбутися жовтизни на одязі, можна скористатися одним з лайфхаків або використати кілька водночас.

Нанесіть на плями рідке мило та ретельно натріть зубною щіткою.

Розчиніть чайну ложку лимонної кислоти у склянці води та нанесіть на плями, а потім залиште на годину. Замість лимонної кислоти можна використати сік, але тримати тільки 15 – 20 хвилин.

Ще одним варіантом є оцет з водою у рівних пропорціях. Його теж варто залишити на кілька хвилин та змити.



Як позбутися жовтих плям / Фото Pixabay

Можна використати невелику кількість перекису водню. Вилийте його на плями та залиште на кілька годин.

Використайте засіб для відбілювання (більш агресивним буде засіб для відбілювання на основі кисню). Розчиніть у невеликій кількості води, залишіть на плямах на пів години.

Усі засоби ретельно змивайте холодною водою. Повторюйте процедуру, якщо результат недостатній.

Сушити такий одяг варто на сонці для природного сушіння – промені допоможуть позбутися жовтизни.

, щоб передбачати жовті плями, варто влітку часто прати одяг та змінювати його. До того ж можна використати спеціальні вкладиші для пахв, що поглинатимуть вологу. Також зверніть увагу, що речі жовтіють не обов'язково від поту – можливо, ви використовуєте невдалий порошок або невдалий режим для прання.