Жовті плями на одязі – неприємність, що особливо дошкуляє влітку через пітливість. Та біле вбрання з жовтизною не обов'язково викидати після першої плями – 24 Канал розповість, як впоратись з проблемою.
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Як позбутися плям на одязі
Щоб позбутися жовтизни на одязі, можна скористатися одним з лайфхаків або використати кілька водночас.
- Нанесіть на плями рідке мило та ретельно натріть зубною щіткою.
- Розчиніть чайну ложку лимонної кислоти у склянці води та нанесіть на плями, а потім залиште на годину. Замість лимонної кислоти можна використати сік, але тримати тільки 15 – 20 хвилин.
- Ще одним варіантом є оцет з водою у рівних пропорціях. Його теж варто залишити на кілька хвилин та змити.
Як позбутися жовтих плям / Фото Pixabay
- Можна використати невелику кількість перекису водню. Вилийте його на плями та залиште на кілька годин.
- Використайте засіб для відбілювання (більш агресивним буде засіб для відбілювання на основі кисню). Розчиніть у невеликій кількості води, залишіть на плямах на пів години.
- Усі засоби ретельно змивайте холодною водою. Повторюйте процедуру, якщо результат недостатній.
- Сушити такий одяг варто на сонці для природного сушіння – промені допоможуть позбутися жовтизни.