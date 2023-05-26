Жовті плями на одязі – неприємність, що особливо дошкуляє влітку через пітливість. Та біле вбрання з жовтизною не обов'язково викидати після першої плями – 24 Канал розповість, як впоратись з проблемою.

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Як позбутися плям на одязі

Щоб позбутися жовтизни на одязі, можна скористатися одним з лайфхаків або використати кілька водночас.

  • Нанесіть на плями рідке мило та ретельно натріть зубною щіткою.
  • Розчиніть чайну ложку лимонної кислоти у склянці води та нанесіть на плями, а потім залиште на годину. Замість лимонної кислоти можна використати сік, але тримати тільки 15 – 20 хвилин.
  • Ще одним варіантом є оцет з водою у рівних пропорціях. Його теж варто залишити на кілька хвилин та змити.


Як позбутися жовтих плям / Фото Pixabay

  • Можна використати невелику кількість перекису водню. Вилийте його на плями та залиште на кілька годин.
  • Використайте засіб для відбілювання (більш агресивним буде засіб для відбілювання на основі кисню). Розчиніть у невеликій кількості води, залишіть на плямах на пів години.
  • Усі засоби ретельно змивайте холодною водою. Повторюйте процедуру, якщо результат недостатній.
  • Сушити такий одяг варто на сонці для природного сушіння – промені допоможуть позбутися жовтизни.