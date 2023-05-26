Желтые пятна на одежде – неприятность, особенно донимающая летом из-за потливости. Но белый наряд с желтизной не обязательно выбрасывать после первого пятна. 24 Канал расскажет, как справиться с проблемой.
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Как избавиться от пятен на одежде
Чтобы избавиться от желтизны на одежде, можно воспользоваться одним из лайфхаков или использовать несколько одновременно.
- Нанесите на пятна жидкое мыло и тщательно натрите зубной щеткой.
- Растворите чайную ложку лимонной кислоты в стакане воды и нанесите на пятна, затем оставьте на час. Вместо лимонной кислоты можно использовать сок, но держать только 15 – 20 минут.
- Еще одним вариантом является уксус с водой в равных пропорциях. Его тоже следует оставить на несколько минут и смыть.
Как избавиться от желтых пятен / Фото Pixabay
- Можно использовать небольшое количество перекиси водорода. Вылейте его на пятна и оставьте на несколько часов.
- Используйте средство отбеливания (более агрессивным будет средство отбеливания на основе кислорода). Растворите в небольшом количестве воды, оставьте на пятнах на полчаса.
- Все средства тщательно смывайте холодной водой. Повторяйте процедуру, если результат недостаточен.
- Сушить такую одежду стоит на солнце для естественной сушки – лучи помогут избавиться от желтизны.