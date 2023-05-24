Класти лід у напій – один з найпростіших способів охолодити напій, але у нього є суттєвий мінус – додаткова вода розбавить смак. Та є спосіб, що залишить смак напою незмінним, але його температура швидко спаде.

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Як охолодити напій за 2 хвилини

Щоб швидко охолодити будь-який напій, вам потрібні звичні підручні матеріали:

глибока місткість з товстим дном і стінами,

вода,

лід,

кухонна сіль.

Налийте у місткість води та додайте льоду у співвідношенні 1:1. До цієї суміші насипте близько 2 столових ложок солі. Після цього занурте у воду ваш напій та почекайте буквально 2 хвилини – він швидко охолодиться та приємно освіжить у спекотний період.



Як охолодити напій / Фото Pixabay

Щоб посилити ефект, напій можна швидко перемішати, щоб температура спала ще швидше. За правильного виконання, вона зменшиться на 15 градусів.

Як це працює? Іони хлору та натрію в солі починають взаємодіяти з водою у хімічній реакції. Зокрема, відбувається ендотермічна реакція, що означає поглинання тепла.

До слова, швидко охолодити напій допоможе ще один метод, але він забере трохи більше часу. Візьміть рушник та намочіть його водою. Загорніть склянку з напоєм у рушник та покладіть у морозилку. Цей спосіб охолодить рідину швидше, ніж якщо покласти у морозильник тільки склянку.