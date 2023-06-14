Ворони – геть: 7 речей, які змусять цих птахів покинути ваш город
Коли ворони нападають на город, вони зазвичай поїдають велику кількість плодів. Також у пошуках їжі вони можуть перевертати сміттєві баки та робити безлад на території.
Ворони є всеїдними птахами й можуть шукати їжу на городі. Їх цікавить насіння, овочі, фрукти або залишки овочів після збирання врожаю. Вони роблять велику шкоду насадженням. 24 Канал розповість, як боротися з воронами на городі.
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Боротьба з воронами на городі
Потужним засобом від ворон на городі є звукові відлякувачі птахів. Це пристрої, які подають ультразвукові сигнали. Люди їх не чують, а от птахів високі частоти дуже лякають. Переважно вони діють в радіусі 8 метрів, тому це підійде для невеликого саду.
Відлякувач птахів / Фото "Бром"
Старі компакт-диски стануть чудовим варіантом у боротьбі з воронами. Адже вони відображають сонячні промені, які птахи не переносять. Завішайте їх на мотузку на деревах у саду.
Компакт-диски / Фото Tech Insider
Використовуйте відлякувальні засоби, які створюють шум або рух, щоб збити ворон з пантелику. Це можуть бути металеві пластинки, вітряки або навіть металеві бляшанки, які можна розмістити на городі. Рухомі предмети або шум добре відлякує ворон.
Кольорові предмети, які лякають – ефективна протидія "непроханим гостям". Можна повісити на довгу палицю повітряного змія. Навіть при невеликому вітрі він буде рухатися навколо каркаса. Ці рухи будуть створювати почуття тривоги у птахів.
Повітряний змій / Фото Edu.vn.ua
Встановіть птахозахисні сітки або покриви на рослини. Це перешкоджатиме їм доступ до рослин й зменшить шкоду, яку вони можуть завдати.
Птахозахисна сітка / Фото Agrovinn
Ворони часто приземляються на балкони чи краї вікон. Спробуймо встановити шипи. Їх неважко встановити та вони можуть злякати ворон. А якщо птах таки сяде на такий предмет то, мабуть, більше не захоче повертатись на вашу територію.
Хорошим методом проти ворон стануть прозорі липкі гелі. Його потрібно наносити на місця, де птахи часто висаджуються, наприклад, підвіконня або поверхні біля будинку.