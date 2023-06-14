Вороны – прочь: 7 вещей, которые заставят этих птиц покинуть ваш огород

Когда вороны нападают на огород, они обычно поедают большое количество плодов. Также в поисках пищи они могут переворачивать мусорные баки и совершать беспорядки на территории.

Вороны являются всеядными птицами и могут искать еду на огороде. Их интересуют семена, овощи, фрукты или остатки овощей после уборки урожая. Они делают большой вред насаждением. 24 Канал расскажет как бороться с воронами на огороде.

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Борьба с воронами на огороде

Мощным средством от ворон на огороде звуковые отпугиватели птиц. Это устройства, подающие ультразвуковые сигналы. Люди их не слышат, а вот птицы высокие частоты очень пугают. По большей части они действуют в радиусе 8 метров, поэтому это подойдет для небольшого сада.



Отпугиватель птиц / Фото "Бром"

Старые компакт-диски станут отличным вариантом в борьбе с воронами. Они ведь отражают солнечные лучи, которые птицы не переносят. Вешайте их на веревку на деревьях в саду.



Компакт-диски / Фото Tech Insider

Используйте отпугивающие средства, которые создают шум или движение, чтобы сбить ворон с толку. Это могут быть металлические пластинки, ветряные мельницы или даже металлические банки, которые можно разместить в огороде. Движущиеся предметы или шум хорошо отпугивает ворон.



Металлические банки / Фото Prom

Пугающие цветные предметы – эффективное противодействие "незваным гостям". Можно повесить на длинную палку воздушного змея. Даже при небольшом ветре он будет двигаться вокруг каркаса. Эти движения будут создавать чувство тревоги у птиц.



Воздушный змей / Фото Edu.vn.ua

Установите птицезащитные сетки или покровы на растения. Это будет препятствовать им доступ к растениям и уменьшит вред, который они могут нанести.



Птихозащитная сетка / Фото Agrovinn

Вороны часто приземляются на балконы или края окон. Давайте попробуем установить шипы. Их легко установить и они могут испугать ворон. А если птица сядет на такой предмет, то, наверное, больше не захочет возвращаться на вашу территорию.



Шипы от птиц / Фото Elcasa

Хорошим методом против ворон станут прозрачны липкие гели. Его нужно наносить на места, где птицы часто высаживаются, например, подоконники или поверхности у дома.