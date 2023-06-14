Вороны – прочь: 7 вещей, которые заставят этих птиц покинуть ваш огород
Когда вороны нападают на огород, они обычно поедают большое количество плодов. Также в поисках пищи они могут переворачивать мусорные баки и совершать беспорядки на территории.
Вороны являются всеядными птицами и могут искать еду на огороде. Их интересуют семена, овощи, фрукты или остатки овощей после уборки урожая. Они делают большой вред насаждением. 24 Канал расскажет как бороться с воронами на огороде.
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Борьба с воронами на огороде
Мощным средством от ворон на огороде звуковые отпугиватели птиц. Это устройства, подающие ультразвуковые сигналы. Люди их не слышат, а вот птицы высокие частоты очень пугают. По большей части они действуют в радиусе 8 метров, поэтому это подойдет для небольшого сада.
Отпугиватель птиц / Фото "Бром"
Старые компакт-диски станут отличным вариантом в борьбе с воронами. Они ведь отражают солнечные лучи, которые птицы не переносят. Вешайте их на веревку на деревьях в саду.
Компакт-диски / Фото Tech Insider
Используйте отпугивающие средства, которые создают шум или движение, чтобы сбить ворон с толку. Это могут быть металлические пластинки, ветряные мельницы или даже металлические банки, которые можно разместить в огороде. Движущиеся предметы или шум хорошо отпугивает ворон.
Металлические банки / Фото Prom
Пугающие цветные предметы – эффективное противодействие "незваным гостям". Можно повесить на длинную палку воздушного змея. Даже при небольшом ветре он будет двигаться вокруг каркаса. Эти движения будут создавать чувство тревоги у птиц.
Воздушный змей / Фото Edu.vn.ua
Установите птицезащитные сетки или покровы на растения. Это будет препятствовать им доступ к растениям и уменьшит вред, который они могут нанести.
Птихозащитная сетка / Фото Agrovinn
Вороны часто приземляются на балконы или края окон. Давайте попробуем установить шипы. Их легко установить и они могут испугать ворон. А если птица сядет на такой предмет, то, наверное, больше не захочет возвращаться на вашу территорию.
Хорошим методом против ворон станут прозрачны липкие гели. Его нужно наносить на места, где птицы часто высаживаются, например, подоконники или поверхности у дома.