Як швидко позбутися мух у домі: 7 випробуваних способів, які працюють

Набридливі мухи – наша реальність влітку. Вони хутко залітають в дім у пошуках їжі. Вигнати небажаних гостей буває виснажливо.

Мухи можуть псувати продукти, залишати плями на стінах, шторах та інших предметах. Переважно вони залітають через відчинені двері або вікна. Як позбутися ненависних мух – поділиться 24 Канал.

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Боротьба з мухами

Москітні сітки – оптимальний спосіб захистити помешкання не лише від мух, а й від будь-яких інших комах. Спостерігайте, чи нема на ній пошкоджень, бо птахи іноді можуть її порвати.



Москітна сітка / Фото "Будсектор"

Не лише відганятиме комах, а й надаватимуть приємний аромат дому ефірні олії лаванди, м'яти, евкаліпта. А ще краще – якщо є спеціальна аромалампа. Таким чином, запах ефективніше буде поширюватись по всьому помешканні. Як варіант – змастити такими оліями частини дверей та вікон.



Ефірна олія м'яти / Фото Essenti

Мабуть, чи не у кожного в домі знайдеться горілка, яку зберігають для застіль. Але й вона допоможе прогнати мух. Достатньо перелити її в обприскувач та потрохи розпилювати в домі. Мухи просто не можуть терпіти цього запаху.



Горілка / Фото "Напої. Технології та Інновації"

Гвоздиці характерний різкий запах, тож просто насипте певну кількість в посудину та поставте у місце, яке вони найбільше атакують.



Гвоздика / Фото Shutterstock

Пастки є поширеним методом боротьби з мухами. Люди часто купують липкі стрічки, які вішають на світильник. Також можна приготувати настій з чорного перцю та молока. Змащуємо часточки паперу та ставимо на місця, куди вони часто злітаються.



Липка стрічка / Фото Depositphotos

Мухи терпіти не можуть запахи деяких трав. Якщо ви маєте можливість, то варто посадити деякі трави та прянощі. Йдеться про базилік, лаванда, м’ята перцева, полин. Також можна розставити в хаті сушені трави: це також ефективно.



Базилік / Фото Klopotenko.net

Розкладіть по кухні та інших кімнатах, де літають мухи, лавровий лист або цибулю. Вони будуть відлякувати цих непроханих гостей.



Лавровий лист / Фото "Радіо Трек"