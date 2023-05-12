Мох на грядках або газонах стає частою проблемою. Так стається через надмірну вологість землі. Звісно, це псує урожай. 24 Канал підкаже, як позбутися від моху.

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Як позбутися від моху

Мох може бути проблемою для газону, але є кілька способів боротьби з ним.

Ручне видалення . Якщо мох покриває лише деякі ділянки газону чи грядки, можна видалити його руками. Для полегшення роботи радять використати граблі. Такий спосіб може бути важким та тривалим процесом, але він є доволі ефективним.

. Якщо мох покриває лише деякі ділянки газону чи грядки, можна видалити його руками. Для полегшення роботи радять використати граблі. Такий спосіб може бути важким та тривалим процесом, але він є доволі ефективним. Провітрювання грядки. Мох часто з'являється на тому городі або газоні, який не отримує достатньо повітря та води. Провітрювання допоможе покращити циркуляцію води в землі та зменшити кількість моху. Для цього можна використати спеціальний інструмент, щоб зробити маленькі отвори в землі.



Аерація / Фото Kievrem

Зменшення кислотності ґрунту. Використовуйте вапняк або інші схожі засоби для того, аби зменшити кислотність землі на вашому городі або газоні.

Використовуйте вапняк або інші схожі засоби для того, аби зменшити кислотність землі на вашому городі або газоні. Мідний купорос. Треба взяти 500 грамів п'ятивідсоткового розчину мідного купоросу та розвести його в 10 літрах води. Обробляємо ним місці, покриті мохом. Важливо знати, що мідний купорос знищить не лише мох, але й всі насадження.



Мідний купорос / Фото Florium

Содовий розчин. Для приготування треба змішати соду та сіль в однаковій пропорції один до одного. Заливаємо все окропом та поливаємо отриманою сумішшю зарослі мохом ділянки. Результат буде помітний через кілька днів.



Содовий розчин / Фото Good House