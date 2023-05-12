Мох на грядках или газонах становится частой проблемой. Так происходит из-за чрезмерной влажности земли. Конечно, это портит урожай. 24 Канал подскажет, как избавиться от мха.
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Как избавиться от мха
Мох может быть проблемой для газона, но есть несколько способов борьбы с ним.
- Ручное удаление. Если мох покрывает только некоторые участки газона или грядки, его можно удалить руками. Для облегчения работы рекомендуют использовать грабли. Такой способ может быть тяжелым и длительным процессом, но он достаточно эффективен.
- Проветривание грядки. Мох часто появляется на огороде или газоне, который не получает достаточно воздуха и воды. Проветривание поможет улучшить циркуляцию воды в земле и уменьшить количество мха. Для этого можно использовать специальный инструмент для создания маленьких отверстий в земле.
Аэрация / Фото Kievrem
- Уменьшение кислотности почвы. Используйте известняк или другие подобные средства, чтобы уменьшить кислотность земли на вашем огороде или газоне.
- Медный купорос. Надо взять 500 г пятипроцентного раствора медного купороса и развести его в 10 литрах воды. Обрабатываем им места, покрытые мхом. Важно знать, что медный купорос уничтожит не только мох, но и все насаждения.
Медный купорос / Фото Florium
- Содовый раствор. Для приготовления следует смешать соду и соль в одинаковой пропорции друг к другу. Заливаем все кипятком и поливаем полученной смесью заросшие мхом участки. Результат будет заметен через несколько дней.
Содовый раствор / Фото Good House
- Использование специальных препаратов. Есть много специальных препаратов, предназначенных для борьбы с мхом на огороде или газоне. Они обычно содержат железо, уничтожающее мох и питающее газон. Препараты можно приобрести в зоомагазинах, но следует соблюдать осторожность и следовать инструкциям.