Мох на грядках или газонах становится частой проблемой. Так происходит из-за чрезмерной влажности земли. Конечно, это портит урожай. 24 Канал подскажет, как избавиться от мха.

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Как избавиться от мха

Мох может быть проблемой для газона, но есть несколько способов борьбы с ним.

Ручное удаление . Если мох покрывает только некоторые участки газона или грядки, его можно удалить руками. Для облегчения работы рекомендуют использовать грабли. Такой способ может быть тяжелым и длительным процессом, но он достаточно эффективен.

. Если мох покрывает только некоторые участки газона или грядки, его можно удалить руками. Для облегчения работы рекомендуют использовать грабли. Такой способ может быть тяжелым и длительным процессом, но он достаточно эффективен. Проветривание грядки. Мох часто появляется на огороде или газоне, который не получает достаточно воздуха и воды. Проветривание поможет улучшить циркуляцию воды в земле и уменьшить количество мха. Для этого можно использовать специальный инструмент для создания маленьких отверстий в земле.



Аэрация / Фото Kievrem

Уменьшение кислотности почвы. Используйте известняк или другие подобные средства, чтобы уменьшить кислотность земли на вашем огороде или газоне.

Используйте известняк или другие подобные средства, чтобы уменьшить кислотность земли на вашем огороде или газоне. Медный купорос. Надо взять 500 г пятипроцентного раствора медного купороса и развести его в 10 литрах воды. Обрабатываем им места, покрытые мхом. Важно знать, что медный купорос уничтожит не только мох, но и все насаждения.



Медный купорос / Фото Florium

Содовый раствор. Для приготовления следует смешать соду и соль в одинаковой пропорции друг к другу. Заливаем все кипятком и поливаем полученной смесью заросшие мхом участки. Результат будет заметен через несколько дней.



Содовый раствор / Фото Good House