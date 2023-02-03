Блистітимуть, як срібло: простий спосіб, як забрати тьмяність зі столових приборів

3 лютого 2023, 13:10
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Столові прилади з нержавійки з часом стають тьмяними та покриваються нальтом і накипом. Просто вода не впорається з цим забрудненням – та на допомогу приходить простий лайфхак, який поверне блиск ложкам та виделкам.

Попри те, що такі прибори не можуть заіржавіти, вони можуть постаждати від жорсткої води, в якій їх миють. Через миття на приборах утворюється накип та наліт, пише 24 Канал. 

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За допомогою 3 простих продуктів можна легко позбутися небажаного накипу. Після процедури столові ложки, ножі та виделки будуть виглядати ніби нові, повернувши блиск та свіжість. 

Для цього вам знадобляться 3 простих компоненти – сіль, сода та вода. 

Суміш з цих продуктів допоможе позбутися нальоту та накипу надовго. 

Як забрати наліт з приборів / Фото Unsplash

Як почистити прибори з нержавійки 

Щоб очистити забруднені прибориз нержавіючої сталі, вам потрібно: 

  • Залити у каструлю 2 літри води;
  • Додати до води 2 столові ложки харчової соди та кухонної солі. Ретельно перемішати, паралельно нагріваючи воду;
  • Покласти до розігрітої суміші столові прилади та кип'ятити їх приблизно 30 хвилин;
  • Після цього дати приладам остигнути та промити їх проточною водою;
  • Ретельно протерти ложки, виделки та ножі, щоб на них не залишилося вологи.

Після цієї процедури ваші столові прибори будуть свіжими та позбудуться небажаного нальоту і накипу. 

Як забрати наліт з приборів / Фото Unsplash

Автор: Ярослава Прадід