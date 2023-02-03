Несмотря на то, что такие приборы не могут заржаветь, они могут пострадать от жесткой воды, в которой моют. Из-за мытья на приборах образуется накипь и налет, пишет 24 Канал.
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С помощью 3 простых продуктов можно легко избавиться от нежелательной накипи. После процедуры столовые ложки, ножи и вилки будут выглядеть как новые, вернув блеск и свежесть.
Для этого вам понадобятся 3 простых компонента – соль, сода и вода.
Смесь из этих продуктов поможет избавиться от налета и накипи надолго.
Как забрать налет из приборов / Фото Unsplash
Как почистить приборы из нержавейки
Чтобы очистить загрязненные приборы из нержавеющей стали, вам нужно:
- Залить в кастрюлю 2 литра воды;
- Добавить в воду 2 столовые ложки пищевой соды и поваренной соли. Тщательно перемешать, параллельно нагревая воду;
- Положить в разогретую смесь столовые приборы и кипятить их примерно 30 минут;
- После этого дать остыть приборам и промыть их проточной водой;
- Тщательно протереть ложки, вилки и ножи, чтобы на них не осталось влаги.
После этой процедуры ваши столовые приборы будут свежими и избавятся от нежелательного налета и накипи.
Как забрать налет из приборов / Фото Unsplash