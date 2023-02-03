Несмотря на то, что такие приборы не могут заржаветь, они могут пострадать от жесткой воды, в которой моют. Из-за мытья на приборах образуется накипь и налет, пишет 24 Канал.

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С помощью 3 простых продуктов можно легко избавиться от нежелательной накипи. После процедуры столовые ложки, ножи и вилки будут выглядеть как новые, вернув блеск и свежесть.

Для этого вам понадобятся 3 простых компонента – соль, сода и вода.

Смесь из этих продуктов поможет избавиться от налета и накипи надолго.

Как забрать налет из приборов / Фото Unsplash

Как почистить приборы из нержавейки

Чтобы очистить загрязненные приборы из нержавеющей стали, вам нужно:

Залить в кастрюлю 2 литра воды;

Добавить в воду 2 столовые ложки пищевой соды и поваренной соли. Тщательно перемешать, параллельно нагревая воду;

Положить в разогретую смесь столовые приборы и кипятить их примерно 30 минут;

После этого дать остыть приборам и промыть их проточной водой;

Тщательно протереть ложки, вилки и ножи, чтобы на них не осталось влаги.

После этой процедуры ваши столовые приборы будут свежими и избавятся от нежелательного налета и накипи.

Как забрать налет из приборов / Фото Unsplash