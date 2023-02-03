Попри те, що такі прибори не можуть заіржавіти, вони можуть постаждати від жорсткої води, в якій їх миють. Через миття на приборах утворюється накип та наліт, пише 24 Канал.
Читайте також Позбуваємося іржі: 3 неочікувані продукти, які знищать іржу на металі
За допомогою 3 простих продуктів можна легко позбутися небажаного накипу. Після процедури столові ложки, ножі та виделки будуть виглядати ніби нові, повернувши блиск та свіжість.
Для цього вам знадобляться 3 простих компоненти – сіль, сода та вода.
Суміш з цих продуктів допоможе позбутися нальоту та накипу надовго.
Як забрати наліт з приборів / Фото Unsplash
Як почистити прибори з нержавійки
Щоб очистити забруднені прибориз нержавіючої сталі, вам потрібно:
- Залити у каструлю 2 літри води;
- Додати до води 2 столові ложки харчової соди та кухонної солі. Ретельно перемішати, паралельно нагріваючи воду;
- Покласти до розігрітої суміші столові прилади та кип'ятити їх приблизно 30 хвилин;
- Після цього дати приладам остигнути та промити їх проточною водою;
- Ретельно протерти ложки, виделки та ножі, щоб на них не залишилося вологи.
Після цієї процедури ваші столові прибори будуть свіжими та позбудуться небажаного нальоту і накипу.
Як забрати наліт з приборів / Фото Unsplash