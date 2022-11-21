Одяг може вбирати в себе багато різних запахів – в тому числі й неприємні аромати, які можуть бути в шафах, на полицях чи в ящиках, повідомляє 24 канал.

Читайте також Чистота в деталях: як почистити йоржик в туалеті домашніми засобами

Підготовка шафи до зберігання

Дерев'яні та пластикові місця для зберігання можуть мати свій специфічний запах, який може перейти до вашого попраного одягу та в'їсться надовго. Тож перед тим, як складати речі у шафу, її спочатку варто протерти знезаражувальними, абсорбувальними засобами, наприклад:

Спеціальними очисниками для дерева – ці спеціалізовані засоби, які можна купити в будь-якому магазині побутової хімії, зможуть не тільки очистити шафи від забруднень, але і надати дереву приємного свіжого аромату.

– ці спеціалізовані засоби, які можна купити в будь-якому магазині побутової хімії, зможуть не тільки очистити шафи від забруднень, але і надати дереву приємного свіжого аромату. Содою – розчин 1 столової ложки соди та склянки води зможе забрати неприємний запах затхлості та продезінфікувати стінки шафи. Протріть сумішшю полиці та ретельно протріть – спочатку вологою ганчіркою, а потім паперовими рушниками, щоб у шафі не залишилося вологи.

Як позбутися неприємного запаху в шафі / Фото Unsplash

Перед складанням речей також варто ретельно провітрити приміщення, у якому стоїть шафа, відкривши усі дверцята та ящики вашого зберігального місця.

Перед цим вийміть весь одяг та перевірте, чи він неприємно пахне – якщо такі речі є, їх треба вивісити на свіже повітря та дати провітритися. Якщо це не допомогло, речі треба попрати.

Мінімізуйте вологу в шафі

Неприємний запах від одягу може виникнути від самих речей – причина може критись у тому, що ваш одяг недостатньо висохнув, а вода, яка залишилась у волокнах речей, з часом починає цвісти та неприємно пахнути.

Щоб уникнути неприємних запахів вологи та цвілі, ретельно сушіть одяг перед тим, як покласти його до шафи.

Як зберігати свіжість та аромати в шафі

Щоб простір у вашому зберігальному місці завжди був запашним та свіжим, можна використати:

Саше для шаф – універсальний засіб, який можна купити в магазині або зробити власноруч, і насолоджуватися приємним запахом;

Чайні пакетики – звичайний пакетований чай чудово абсорбує неприємні запахи та передає одягу свіжість.

Мило – тверде мило з вашим улюбленим ароматом у тканинному мішечком буде творити дива з ароматами у вашій шафі;

Сода – харчова сода може добре абсорбувати неприємні запахи всередині шафи – достатньо просто поставити відкриту пачку на одну з полиць.

Як позбутися неприємного запаху в шафі / Фото Unsplash