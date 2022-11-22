Одежда может впитывать много различных запахов – в том числе и неприятные ароматы, которые могут быть в шкафах, на полках или в ящиках, сообщает 24 канал.

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Подготовка шкафа для хранения

Деревянные и пластиковые места для хранения могут иметь свой специфический запах, который может перейти к вашей одежде и въестся надолго. Поэтому перед тем, как складывать вещи в шкаф, ее сначала следует протереть обеззараживающими, абсорбирующими средствами, например:

Специальными очистителями – эти специализированные средства, которые можно купить в любом магазине бытовой химии, смогут не только очистить шкафы от загрязнений, но и придать дереву приятный свежий аромат.

– эти специализированные средства, которые можно купить в любом магазине бытовой химии, смогут не только очистить шкафы от загрязнений, но и придать дереву приятный свежий аромат. Сода – раствор 1 столовой ложки соды и стакана воды сможет забрать неприятный запах затхлости и продезинфицировать стенки шкафа. Протрите смесью полки и тщательно протрите – сначала влажной тряпкой, а затем бумажными полотенцами, чтобы в шкафу не осталось влаги.

Как избавиться от неприятного запаха в шкафу / Фото Unsplash

Перед складыванием вещей также следует тщательно проветрить помещение, в котором стоит шкаф, открыв все дверцы и ящики вашего хранительного места.

Перед этим извлеките всю одежду и проверьте, неприятно ли она пахнет – если такие вещи есть, их нужно вывесить на свежий воздух и дать проветриться. Если это не помогло, вещи надо постирать.

Минимизируйте влагу в шкафу

Неприятный запах от одежды может возникнуть от самих вещей – причина может идти в том, что ваша одежда недостаточно высохла, а вода, оставшаяся в волокнах вещей, со временем начинает цвести и неприятно пахнуть.

Чтобы избежать неприятных запахов влаги и плесени, тщательно сушите одежду перед тем, как положить ее в шкаф.

Как сохранять свежесть и ароматы в шкафу

Чтобы пространство в вашем хранительном месте всегда было душистым и свежим, можно использовать:

Саше для шкафов – универсальное средство, которое можно купить в магазине или сделать собственноручно, и наслаждаться приятным запахом;

Чайные пакетики – обычный пакетированный чай прекрасно впитывает неприятные запахи и передает одежде свежесть.

Мыло – твердое мыло с вашим любимым ароматом в тканевом мешочке будет творить чудеса с ароматами в вашем шкафу;

Сода – пищевая сода может хорошо абсорбировать неприятные запахи внутри шкафа – достаточно просто поставить открытую пачку на одну из полок.

Как избавиться от неприятного запаха в шкафу / Фото Unsplash