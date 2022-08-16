Важно помнить, что чистка не должна заканчиваться только ершиком – держатель щетки также должен быть тщательно вымыт, чтобы не запачкать ершик снова. 24 канал выяснил, как легко можно помыть и то и другое.
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Как очистить держатель для ершика
- Проверьте дно держателя на наличие стоячей воды и вылейте ее.
- Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы создать своеобразную пасту.
- Нанесите смесь на стенки, чтобы удалить какие-либо корки или грязь на держателе.
- После этого промойте держатель горячей водой.
- Распылите на держатель перекись водорода или другое дезинфицирующее средство и оставьте по крайней мере на 10 минут.
- Используйте смесь пищевой соды, чтобы очистить остатки корочки.
- Тщательно прополощите, протрите тканью и дайте полностью высохнуть.
Как почистить держатель для ершика / Фото madegood
Как можно почистить ершик
Отбеливатель
Отбеливатель – мощное дезинфицирующее средство, которое может быстро и легко очистить туалетную щетку, но для этого требуется время.
- После использования туалетной щетки для чистки унитаза промойте ершик водой и спустите воду в унитазе еще раз.
- Добавьте 2 столовых ложки отбеливателя в чистую туалетную воду.
- Опустите ерш в воду и оставьте на 1 час.
- Поднимите крышку унитаза и приложите ручку ершика к крышке. Закройте крышку унитаза, чтобы щетка свисала над унитазом, и дайте ершику полностью высохнуть.
Как почистить ершик / Фото Unsplash
Перекись
Перекись водорода – более щадящий отбеливатель и антисептик, поэтому ее можно использовать на щетке, не опасаясь, что заработаете аллергию или раздражение.
- Наполните бутылку с пульверизатором чистой перекисью водорода.
- Поместите ручку туалетной щетки под кольцо крышки.
- Закройте кольцо унитаза, зажав щетку между ними.
- Сбрызните каждый участок насадки туалетной щетки перекисью из пульверизатора и оставьте на 10 минут.
- Промойте ершик под горячей водой.
- Задвиньте его под крышку унитаза, чтобы он полностью высушился.
Как почистить ершик / Фото Unsplash