Важливо пам'ятати, що миття не має закінчуватися лише не йоржику – тримач щітки також має бути ретельно вимитий, щоб не забруднити йоржик знову. 24 канал з'ясував, як легко можна помити і те, й інше.

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Як очистити тримач для йоржика

Перевірте дно тримача на наявність стоячої води та вилийте її.

Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води, щоб створити своєрідну пасту.

Нанесіть суміш на стінки, щоб видалити будь-які кірки або бруд на тримачі.

Після цього промийте тримач гарячою водою.

Розпиліть на тримач перекис водню або інший дезінфікуючий засіб та залиште принаймні на 10 хвилин.

Використовуйте суміш харчової соди, щоб почистити залишки скоринки.

Ретельно прополощіть, протріть тканиною та дайте їй повністю висохнути.

Як почистити тримач для йоржика / Фото madegood

Як можна почистити йоржик

Відбілювач

Відбілювач є потужним дезінфікуючим засобом, який може швидко та легко очистити вашу туалетну щітку, але для цього потрібен час.

Після використання туалетної щітки для чищення унітаза промийте йоржик водою та спустіть воду в унітазі ще раз.

Додайте 2 столові ложки відбілювача в чисту туалетну воду.

Опустіть йоржик у воду і залиште на 1 годину.

Підніміть кришку унітаза і прикладіть ручку йоржика до кришки. Закрийте кришку унітаза, щоб щітка звисала над унітазом та дайте йоржику повністю висохнути.

Як почистити йоржик / Фото Unsplash

Перекис

Перекис водню – більш щадний відбілювач та антисептик, тому його можна використати на щітці, не боячись, що заробите алергію чи подразнення.

Наповніть пляшку з пульверизатором чистим перекисом водню.

Помістіть ручку туалетної щітки під кільце кришки.

Закрийте кільце унітаза, затиснувши щітку між ними.

Збризніть кожну ділянку насадки туалетної щітки перекисом з пульверизатоора та залиште на 10 хвилин.

Промийте йоржик під гарячою водою.

Засуньте його під кришку унітаза, щоб він повністю висушився.

Як почистити йоржик / Фото Unsplash