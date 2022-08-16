Важливо пам'ятати, що миття не має закінчуватися лише не йоржику – тримач щітки також має бути ретельно вимитий, щоб не забруднити йоржик знову. 24 канал з'ясував, як легко можна помити і те, й інше.

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Як очистити тримач для йоржика

  • Перевірте дно тримача на наявність стоячої води та вилийте її.
  • Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води, щоб створити своєрідну пасту.
  • Нанесіть суміш на стінки, щоб видалити будь-які кірки або бруд на тримачі.
  • Після цього промийте тримач гарячою водою.
  • Розпиліть на тримач перекис водню або інший дезінфікуючий засіб та залиште принаймні на 10 хвилин.
  • Використовуйте суміш харчової соди, щоб почистити залишки скоринки.
  • Ретельно прополощіть, протріть тканиною та дайте їй повністю висохнути.

Йоржик та тримач

Як почистити тримач для йоржика / Фото madegood

Як можна почистити йоржик

Відбілювач

Відбілювач є потужним дезінфікуючим засобом, який може швидко та легко очистити вашу туалетну щітку, але для цього потрібен час.

  • Після використання туалетної щітки для чищення унітаза промийте йоржик водою та спустіть воду в унітазі ще раз.
  • Додайте 2 столові ложки відбілювача в чисту туалетну воду.
  • Опустіть йоржик у воду і залиште на 1 годину.
  • Підніміть кришку унітаза і прикладіть ручку йоржика до кришки. Закрийте кришку унітаза, щоб щітка звисала над унітазом та дайте йоржику повністю висохнути.

Відбілювач

Як почистити йоржик / Фото Unsplash

Перекис

Перекис водню – більш щадний відбілювач та антисептик, тому його можна використати на щітці, не боячись, що заробите алергію чи подразнення.

  • Наповніть пляшку з пульверизатором чистим перекисом водню.
  • Помістіть ручку туалетної щітки під кільце кришки.
  • Закрийте кільце унітаза, затиснувши щітку між ними.
  • Збризніть кожну ділянку насадки туалетної щітки перекисом з пульверизатоора та залиште на 10 хвилин.
  • Промийте йоржик під гарячою водою.
  • Засуньте його під кришку унітаза, щоб він повністю висушився.

Перекис

Як почистити йоржик / Фото Unsplash