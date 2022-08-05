24 канал зібрав дієві методи для боротьби з мурахами в будинку, які не є токсичними та не викличуть алергії чи отруєння у мешканців, як деякі магазинні засоби.

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В першу чергу варто розібратися, де загніздувалися комахи, та завдавати удару саме по цьому місцю. Нищити мурах точково немає сенсу, оскільки вони прийдуть знову.

Оцет

Харчовий оцет може допомогти розібратися зі шкідниками – все за рахунок того, що діючі речовини знищують ферментні шляхи мурах, і комахи не можуть повернутися до свого гнізда.

Змочіть в оцті ватний диск та протріть усі поверхні поблизу гнізда.

Налийте оцет в пульверизатор та обробіть мурашине гніздо та інші предмети поблизу.

Як позбутися мурах у квартирі / Фото Unsplash

Борна кислота та солодощі

Борну кислоту використовують у боротьбі з тарганами, та з мурахами цей метод працює не гірше. Просто змішайте борну кислоту з цукром чи яєчним жовтком та розкладіть поблизу гнізда чи місць, де повзають комахи.

Борна кислота ефективно знищує шкідників та швидко ліквідує їхнє гніздо – залишки їжі вони приносять туди.

Як позбутися мурах у квартирі / Фото Unsplash

Часник

Різкий запах часнику може відігнати комах та змусить їх гніздуватися подалі від квартири. Мурахи не люблять гострого смаку та сильних запахів, тому часник ідеально підійде для боротьби з ними.

Натріть поверхні у квартирі розрізаним зубчиком часнику та залиште, не змиваючи. Процедуру треба буде повторити кілька разів – запах часнику доволі швидко вивітрюється.

Як позбутися мурах у квартирі / Фото Unsplash

Сода

Як і борна кислота, сода у поєднання з чимось солодким стане смертельною отрутою для небажаних комах. Змішайте її з яєчним жовтком, цукром чи сиропом та розкладіть по різних куточках – бажано важкодоступних, щоб цим "смаколиком" не отруїлися ваші домашні улюбленці.

Як позбутися мурах у квартирі / Фото Unsplash