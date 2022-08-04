Неприємний запах зі взуття можна ліквідувати простими продуктами, які завжди є в домі. 24 канал зібрав кілька способів для освіження взуття від неприємних ароматів.

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Сода

Сода добре вбирає запахи та може допомогти забрати неприємне амбре з улюбленої пари.

Для цього:

Змішайте 3 столові ложки соди та 1 столову ложку крохмалю.

Щоб ефект був сильнішим, можете додати свій парфум чи ефірну олію за вашим смаком.

Суміш засипте у 2 шкарпетки та зав'яжіть їх.

Покладіть шкарпетки із сумішшю у взуття та залиште на 10 годин.

Як забрати неприємний запах із взуття / Фото Unsplash

Антисептик

Звичайні антисептики містять речовини, які вбивають бактерії – в тому числі і ті, які продукують неприємні запахи.

Щоб скористатися таким методом, достатньо взяти звичайний антисептик для рук з пульверизатором, розприскати його на внутрішній частині взуття та дати висохнути.

Як забрати неприємний запах із взуття / Фото Unsplash

Чайні пакетики

Чай має абсорбуючі властивості, які допоможуть прибрати неприємний запах зі взуття. Особливо зручно користуватися чайними пакетиками – вони точно не розсиплються та ефективно виконають свою роботу.

Щоб позбутися неприємного запаху у взутті, достатньо покласти чайні пакетики всередину пари та залишити на ніч.

Як забрати неприємний запах із взуття / Фото Unsplash

Перекис водню

Звичайний перекис також може впоратися з неприємними ароматами, та навіть вибілити підошву і стінки взуття.

Щоб очистити взуття, треба змочити у перекисі водню ватний диск та протерти взуття зсередини. Після цього дайте взуттю висохнути.

Як забрати неприємний запах із взуття / Фото Unsplash

Морозилка

Найменш очевидний, проте не менш дієвий варіант позбутися неприємних запахів – морозилка. Річ у тім, що за холодних температур бактерії, які спричиняють запахи, помирають та перестають продукувати сморід.

Взуття, яке неприємно пахне, треба загорнути в пакет чи тканину та залишити у морозилці на 12 годин.

Як забрати неприємний запах із взуття / Фото Unsplash