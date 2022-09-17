24 канал собрал действенные методы борьбы с муравьями в доме, которые не токсичны и не вызовут аллергии или отравления у жильцов, как некоторые магазинные средства.

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В первую очередь стоит разобраться, где гнездились насекомые, и наносить удар именно по этому месту. Уничтожать муравьев точечно нет смысла, поскольку они придут снова.

Уксус

Пищевой уксус может помочь разобраться с вредителями – все за счет того, что действующие вещества уничтожают ферментные пути муравьев, и насекомые не могут вернуться в гнездо.

Смочите в уксусе ватный диск и протрите все поверхности вблизи гнезда.

Налейте уксус в пульверизатор и обработайте муравьиное гнездо и другие предметы поблизости.

Как избавиться от муравьев в квартире / Фото Unsplash

Борная кислота и сладости

Борную кислоту используют в борьбе с тараканами, но с муравьями этот метод работает не хуже. Просто смешайте борную кислоту с сахаром или яичным желтком и разложите вблизи гнезда или мест, где ползают насекомые.

Борная кислота эффективно уничтожает вредителей и быстро ликвидирует гнездо – остатки пищи они приносят туда.

Как избавиться от муравьев в квартире / Фото Unsplash

Чеснок

Резкий запах чеснока может отогнать насекомых и заставит их гнездиться подальше от квартиры. Муравьи не любят острого вкуса и сильных запахов, поэтому чеснок подойдет для борьбы с ними.

Натрите поверхности в квартире разрезанным зубчиком чеснока и оставьте, не смывая. Процедуру нужно будет повторить несколько раз – запах чеснока довольно быстро выветривается.

Как избавиться от муравьев в квартире / Фото Unsplash

Сода

Как и борная кислота, сода в сочетании с чем-нибудь сладким станет смертельным ядом для нежелательных насекомых. Смешайте ее с яичным желтком, сахаром или сиропом и разложите по разным уголкам – желательно труднодоступным, чтобы этим "вкусом" не отравились ваши домашние любимцы.

Как избавиться от муравьев в квартире / Фото Unsplash