Існує думка, що темні кола під очима залежать лиш від кількості сну. Та насправді на це впливають кілька факторів: утома, зневоднення, стрес, алергія та негативний вплив сонця – все це призводить до набряків. Тоді як з віком втрачається об'єм під очима – так шкіра навколо очей тоншає та з'являються темні кола.

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Змініть харчування

Харчування має великий вплив на здоров'я нашої шкіри. Темні кола можуть бути спричинені дефіцитом заліза чи вітамінів. Переконайтесь, що у раціоні достатньо продуктів, багатим вітаміном В12 – червоне м'ясо, птиця, морепродукти, квасоля, шпинат, абрикоси. Варто пити достатньо води, а ще – відмовитися від сигарет та алкоголю, якщо зловживаєте.

Подбайте про крем

Шкіра під очима має особливості. Вона тонша й більш суха, а тому одразу проявляє ознаки втоми та стресу. Крем для шкіри під очима краще дбатиме про її зволоження.

Спробуйте ретиноїди

Засоби з ретиноїдами сприяють відновленню шкірного колагену та сприяє підтримці судин. Ретиноїди можуть відновити щільність шкіри та допоможуть позбутися темних кіл. Також варто спробувати вітамін С.

Оберіть вдалий консилер

Щоб приховати темні кола під очима, найлегше скористатися консилером. Обирайте той відтінок, що впорається з цим найкраще. Якщо під очима більш блакитний й синюватий відтінок, скористайтесь засобом рожево-бісквітного відтінку. З коричнуватим кольором впорається персиковий консилер.



Як позбутись мішків під очима / Фото Pexels

Процедура радіочастот

Радіочастоти – це процедура, під час якої використовують електричний струм. Вона стимулює вироблення колагену та еластину, сприяє розгладженню шкіри, її підтягненню та пружності. Це хороша альтернатива голковколюванню.

Спробуйте мезотерапію

Мезотерапія – інвазивна процедура, коли суміш вітамінів та мінералів вводиться у мезодермальний шар шкіри. Це допомагає і від темних кіл, і від інших проблем зі шкірою, що турбують. Мезотерапія – спосіб безпечного лікування, але перед цим слід сходити до лікаря-косметолога.

Філери у сльозові борозни

З віком шкіра під очима западає. Щоб заповнити цю порожнину, користуються ін'єкціями й філерами. Процедура допомагає розгладити шкіру та висвітлити темні кола.

Підтяжка нитками

Нитковий ліфтинг – це лікування, для якого використовують хірургічні нитки, що підтягують шкіру. Це забезпечує регенерацію колагену. Операція зазвичай триває 45 хвилин.

Підтягнення повік

Блефаропластика немов відкриває погляд, вона вважається однією з найпомітніших процедур. Пластика дозволяє підтягнути шкіру.